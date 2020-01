Ondanks de Lite-benaming beschikken de smartphones nog steeds over premium camera’s, een knap scherm en, bij de Note10 Lite, de handige S Pen.

De camera’s op de Galaxy Lite toestellen beschikken over de betere cameratechnologie in de branche.

De Galaxy S10 Lite (zie foto bovenaan) bevat naast de hoofdcamera, een Ultra Wide en Macro camera en combineert die met de nieuwe Super Steady OIS voor stabiele beelden. De Ultra Wide camera heeft een 123-graden angle lens. Dit staat gelijk aan de kijkhoek van het menselijk oog.

De Galaxy Note10 Lite krijgt net zoals grote broer de gekende S Pen mee. Met de stylus kan je door presentaties navigeren, videobeelden bewerken of prachtige foto’s maken. De functie Air Command geeft je direct toegang tot de S Pen-functies die je het meest gebruikt, terwijl Text Export je handgemaakte aantekeningen 1-op-1 overzet naar tekst, zodat het klaar is om te bewerken en te delen. Met Samsung Notes maak je ook onderweg sneller en eenvoudiger aantekeningen.

De Galaxy S10 Lite beschikt over Super AMOLED Plus en de Galaxy Note10 Lite over het Super AMOLED edge-to-edge Infinity-O display. Door de royale schermgrootte van 6,7 inch ga je volledig op in je favoriete multimedia.

De Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite hebben een grote 4500 mAh batterij die lang mee gaat. Opladen gaat bovendien supersnel. De Galaxy S10 Lite en Note10 Lite zijn beschermd met het veiligheidsplatform Samsung Knox.

De Galaxy S10 Lite en Note10 Lite zijn verkrijgbaar vanaf eind januari voor respectievelijk 649 euro en 599 euro. Beiden zijn in drie (verschillende) kleuren beschikbaar.