Samsung heeft zonet de tiende generatie van zijn vlaggenschip smartphone aangekondigd. De Galaxy S10-lijn bestaat uit drie smartphones: de S10e, de S10 en de S10+.

Dit jaar worden de smartphones van Samsung opnieuw ietsje duurder, naar analogie van de ontwikkelingen bij merken als Apple en Huawei. Het instapmodel, de S10e, blijft op hetzelfde prijspeil als vorig jaar, namelijk 749 euro. De gewone S10 begint vanaf 899 euro, en voor de S10+ moet je al minstens 999 euro neertellen. Wie het toestel vanaf 21 februari vooruitbestelt, krijgt daar wel een paar Galaxy Buds (t.w.v. € 149,-) gratis bij.

Beeldscherm

Dit jaar gaat Samsung verder in zijn strijd om de hele voorzijde van de smartphone van scherm te voorzien. Zo zijn de schermranden op de Galaxy S10 weer wat dunner en verschijnt er rechts bovenaan in het scherm een kleine uitsparing voor de frontcamera. Op de S10+ is die uitsparing wat breder, door de aanwezigheid van twee cameralenzen.

De Galaxy S10 heeft een schermgrootte van 6,1-inch, de S10+ valt met zijn 6,4-inch nog iets groter uit. In vergelijking met de vorige Galaxy S9-smartphones zijn de S10’s amper groter, en krijg je dus meer scherm (+ 0,2-inch) in de plaats. Vallen deze toestellen te groot uit, dan kan je nog altijd teruggrijpen naar het 5,8-inch grote scherm op de S10e.

Voor het beeldscherm maakt Samsung gebruik van een nieuw, dynamisch Amoled-scherm, dat HDR10+ ondersteunt. Net zoals op de Samsung QLED-tv’s toont het scherm een kleurvolume van 100% waardoor kleuren er nog nooit zo goed uitzagen op een smartphonescherm. Het Amoled-scherm toont bovendien 42% minder blauw licht.

Het scherm is op de S10 en de S10+ gebogen naar de randen toe: op de S10e is het volledig vlak. De resolutie bedraagt Quad HD+ op de twee hoogste modellen en Full HD+ op de S10e.

Onderaan het scherm van de S10 zit tevens een vingerafdrukscanner geïntegreerd, zoals we ook al zagen op de Huawei Mate 20 Pro en de OnePlus 6T. Volgens Samsung zou hun techniek wel accurater werken. De ultrasone sensor werkt bijvoorbeeld bij fel zonlicht of met natte vingers, kunnen we afleiden uit de perspresentatie.

Camera’s

De camera set-up op de achterzijde van de S10 en S10+ bestaat uit liefst drie lenzen: een 12 megapixel groothoeklens (f/1.5 – f/2.4), een 12 megapixel telelens (f/2.4) en de nieuwe 16 megapixel ultragroothoeklens (f/2.2). Die laatste zorgt met zijn beeldhoek van 123 graden voor nog indrukwekkendere panoramafoto’s.

Maar megapixels zijn niet alles, zegt Samsung. Zo herkent de camera nu tot liefst 30 verschillende scènes en past het de camera-instellingen hierop aan. Er werd verder heel wat extra intelligentie ingebouwd met als doel je foto’s naar een hoger niveau te tillen, zoals een suggestiefunctie om foto’s beter te framen en een speciale Instagram-modus.

Samsung trekt ook stevig de kaart van video. Zowel de camera’s op de voor- en achterzijde filmen in 4K UHD, en zelfs in HDR10+. Met digitale stabilisatietechnologie is het ook mogelijk om Super Steady te filmen.

De frontcamera krijgt een stevige upgrade: naast het filmen in 4K krijgt de lens een resolutie van 10 megapixels met een diafragma van f/1.9. De S10 Plus heeft een extra, tweede lens van 8 megapixel dat zijn nut bij portretten moet bewijzen.

Werkkracht en batterij

Als chip wordt voor de eerste maal één van 7nm- en 8nm-formaat gebruikt, namelijk de Exynos 9820. Standaard krijgt de S10 8GB aan werkgeheugen, een stapje hoger dan de gebruikelijke 4GB. Op sommige modellen gaat het werkgeheugen zelfs naar 12GB. De S10e heeft 6GB of 8GB geheugen.

De opslagcapaciteit bedraagt telkens minstens 128GB tot zelfs 1TB voor de topmodellen. Via het geheugenkaartslot kan je daar nog maximaal 512GB extra aan toevoegen via SD.

Dit jaar is de batterij opnieuw wat gegroeid in capaciteit. De kleinste batterij – op de S10e – is nu 3100mAh, de andere twee modellen hebben er een van 3400mAh (S10) en 4100mAh (S10+).

De S10 kan voortaan ook andere apparaten draadloos opladen, via reverse charging. Dat zagen we opnieuw al eerder op de Huawei Mate 20 Pro. Je kan er andere smartphones of bijvoorbeeld draadloze oortjes zoals de nieuwe Galaxy Buds van Samsung mee opladen, zolang ze compatibel zijn met de Qi-standaard.

De S10 is bovendien de eerste smartphone die werkt op Wi-Fi 6, de nieuwste generatie van draadloos internet. Vooral op erg drukke plaatsen moet dat snelheidswinst opleveren.

Kleurtjes

De Galaxy S10, Galaxy S10+ en Galaxy S10e zijn beschikbaar in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Green. De Galaxy S10e is bovendien beschikbaar in Canary Yellow, terwijl de Galaxy S10+ ook verkrijgbaar is in twee keramieken uitvoeringen: Ceramic Black en Ceramic White.