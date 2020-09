Met de FE maakt Samsung zijn topsmartphone iets toegankelijker dankzij een richtprijs vanaf 649 euro. De Koreanen maakten van de gelegenheid gebruik om zes frisse kleurtjes te introduceren.

De Galaxy S20 FE – de FE staat voor Fan Edition – leent zowat de meeste features van zijn grote broer, de S20. Zoals het super smooth-scrolling-display, de AI-camera, de chipset en connectiviteit (er is ook een 5G-model), een batterij die de hele dag meegaat en hetzelfde premium-ontwerp.

De smartphone is verkrijgbaar in zes kleuren Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White en Cloud Orange en ligt op 2 oktober in de winkel. De laatste twee kleuren zijn overigens beperkt verkrijgbaar, via de Samsung Experience Store en op Samsung.com. Alle modellen zijn water- en stofbestendig volgens de IP68 norm.

Het amoled-scherm op de Galaxy S20 FE is 6,5 inch groot met een verversingssnelheid van 120 Hz. Dat maakt het scrollen of het spelen van bepaalde games stukken soepeler. Op datzelfde scherm is een inkeping aangebracht voor de 32 megapixel selfie-camera.

De Samsung Galaxy S20 FE heeft een geavanceerde processor en biedt op sommige modellen zelfs 5G-connectiviteit. De meerprijs bedraagt dan 100 euro. De 4500 mAH-batterij houdt het volgens Samsung een hele dag vol, en er is ook voorzien in snelladen en draadloos opladen. Samsung belooft de S20FE minstens drie generaties lang te voorzien van de nieuwste software-updates.

De Galaxy S20 FE 4G-variant kost € 649 (128 GB) en € 719 (256 GB). De 5G-varianten zijn verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 749 (128 GB) en € 819 (256 GB). Tot 2 oktober kan je een pre-order plaatsen. Je krijgt dan een Gaming Pack of een Fit-pakket met de nieuwe Galaxy Fit2 cadeau.