Ondertussen is er al heel wat gezegd en geschreven over de opvouwbare telefoon van Samsung, de Galaxy Fold. Samsung plaatst nu een kort filmpje online waarbij je het toestel iets beter in werking ziet.

In het 4-minuten durende filmpje zie je van dichtbij het scharniermechanisme aan het werk waarmee je de telefoon opent en dichtklapt. Er passeren tevens enkele apps de revue waaronder Google Maps, Netflix en Instagram.

Ook het nemen van foto’s via de camera wordt gedemonstreerd, zowel in telefoon- als in tabletmodus.

Het flexibele scherm van de Samsung Galaxy Fold is in opengeklapte toestand 7,3-inch groot. In telefoonmodus meet het scherm op de voorzijde 4,6-inch.

Galaxy Fold is vanaf het derde kwartaal van 2019 beschikbaar.