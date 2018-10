De wedloop naar meer camera’s in jouw smartphone gaat onverminderd voort. De Galaxy A9 telt vier camera’s op de achterzijde, en dat is volgens Samsung een wereldprimeur.

De vier camera’s of lenzen hebben elk een eigen functie. De hoofdcamera telt 24 megapixels en een diafragma van f/1.7. Het is de meest lichtsterke lens van de vier en daardoor erg goed geschikt voor het maken van foto’s in situaties met weinig licht.

De telelens heeft 10 megapixels en een diafragma van f/2.4. Met de 2x optische zoom maak je gedetailleerde close-up shots van afstand.

Met de Depth Lens (5 megapixels en diafragma van f/2.2) kan je handmatig de scherptediepte en het focuspunt van de foto aanpassen.

De vierde en laatste lens is de Ultra Wide Lens (8 megapixels en f/2.4), die voor een kijkhoek van 120 graden zorgt en zo ideaal is voor het fotograferen van landschappen en steden. Zo kan je een panoramafoto nemen zonder de smartphone van links naar rechts te moeten bewegen.

Eigenlijk moeten we spreken van vijf camera’s want ook de selfiecamera is van de partij.

Telkens zorgt de Scene Optimizer voor beelden van professionele kwaliteit. De AI Scene Recognition herkent situaties en past de camera-instellingen razendsnel en automatisch aan voor de beste foto.

Andere specificaties van de Galaxy A9 zijn de flinke batterij van 3800 mAh, de opslagruimte van 128GB (die via een geheugenkaart uit te breiden is naar 512GB), het 6,3-inch Full HD+ Super AMOLED-scherm en de octa-core processor met minstens 6GB werkgeheugen.

De smartphone draait op Android 8.0 (Oreo) en beschikt over functies als Bixby en Samsung Health. Ook is de smartphone met extra’s als App Pair perfect om te multitasken. Een minpuntje: de smartphone is niet waterdicht.

De Galaxy A9 is vanaf november 2018 te koop in de kleuren Caviar Black, Lemonade Blue en Bubblegum Pink. De richtprijs bedraagt 599 euro.