Waarom hebben ze dat niet eerder bedacht? Een robotstofzuiger die zichzelf automatisch leegt in het basisstation? iRobot heeft de primeur met de Roomba i7+ die we een maand thuis konden testen.

Het basisstation dat tot op heden enkel diende om de stofzuiger op te laden bevat nu meteen ook een tweede ingebouwde stofzuiger die de inhoud van de robotstofzuiger leegt en het vuil verzamelt in een grotere stofzak. Clean Base Automatic Dirt Disposal heet de oplossing van iRobot.

In de praktijk is dat lekker makkelijk en hygiënisch omdat je niet meer in contact met het stof en vuil komt. Omdat de opvangbak van een robotstofzuiger bijzonder klein is in vergelijking met een reguliere stofzuiger, komt dat leegmaken immers vaak voor.

Design en features

De iRobot i7+ (1199 euro) is de opvolger van de Roomba 980 die zo’n drie jaar geleden werd gelanceerd. Qua looks ziet deze robotstofzuiger er uit zoals alle andere Roomba’s er al een tijdje uit zien: rond met een diameter van iets meer dan 30 cm. Bovenop bevindt zich een camera om de kamers in kaart te brengen, en drie toetsen: de Clean-knop met verlichting rondom, en twee knoppen om naar het basisstation terug te keren (Home) of een bepaalde plek grondiger te reinigen (Spot Clean).

Voor het reinigen maakt de Roomba gebruik van twee rubberen rollers die je herkent aan hun groene kleur, en een borsteltje dat het vuil richting de opening tussen de rollers duwt. Dat borsteltje dient ook om vuil uit hoeken en randen te krijgen. Alle borstels kan je makkelijk losmaken als er toch vuil zou vastzitten, en vervangen bij problemen. iRobot maakt al even gebruik van die rubberen rollers die beter alle vuil meepakken en opzuigen. We zien ook voor de eerste maal een klein klepje onderaan met als bijschrift “Automatic Dirt Disposal”. Dat klepje opent zich automatisch als de stofzuiger zich in het basisstation bevindt en het de inhoud automatisch wordt geledigd. Voor navigatie zorgen twee grotere rubberen wielen en een zwenkwiel. De Roomba heeft ook enkele handige sensoren ingebouwd die navigatie in een woning vergemakkelijken. Zo detecteert hij op tijd een trap of niveauverschil via infraroodprojectie op de vloer, en onthoudt hij die plek voor schoonmaakbeurten in de toekomst. Ook heeft de Roomba een mechanisme dat ervoor zorgt dat hij zich in de meeste gevallen niet vastrijdt in gordijnen die tot op de vloer hangen.

De i7+ wordt standaard geleverd met het Clean Base, waarin een ruime stofzak van zo’n 3 liter past. Die stofzak is goed voor 30 maal de inhoud van de kleine opvangbak van de Roomba i7+.

Er is ook gewone versie van de Roomba i7, zonder het plus-teken en zonder het Clean Base. Die kan je trouwens achteraf nog altijd afzonderlijk aankopen (499 euro). Het opvangbakje moet je dan zelf wel regelmatig ledigen.

Installatie en eerste gebruik

Het Clean Base is door die aanwezigheid van de stofzak erg groot uitgevallen: vooral de hoogte kan je parten spelen bij de zoektocht naar een geschikte plek. Zo is het onmogelijk het basisstation nog onder een meubel te installeren.

Het Clean Base geef je best een plaats met wat bewegingsvrijheid recht ervoor. Bij onze test bleek toch dat de Roomba een kleine meter nodig heeft om het basisstation zelfstandig terug te vinden en er in te rijden.

Heb je een ruimte waar je liever niet hebt dat de Roomba in gaat – denk aan de speelkamer van de kinderen die vol kleine spullen ligt – dan plaats je best het meegeleverde Lighthouse. Die zorgt voor een virtuele barrière waar de Roomba niet voorbij mag.

De Roomba in gang zetten is een fluitje van een cent. Het komt er op neer de app te downloaden, en de robot op te nemen in je thuisnetwerk.

Het in kaart brengen van de woning en diens verschillende kamers is wat ons betreft een schot in de roos. Na een aantal schoonmaakbeurten, en als je de Smart Mapping-functie hebt geactiveerd in de app, produceert de Roomba een plannetje van je woning en de kamers die hij heeft aangedaan.

Ook als je hem oppakt om de bovenverdieping schoon te maken, is de Roomba slim genoeg om ook van die verdieping een afzonderlijke kaart te maken. Na het reinigen van de bovenverdieping keert hij netjes terug naar de plaats waar je hem hebt neergezet. De volgende keren kent hij automatisch de juiste verdieping.

Op de verschillende kaarten kan je de kamers zelf indelen door middel van virtuele lijnen, hen een naam geven en zones aanduiden waar de robot niet mag komen. Die indeling heeft vooral zijn nut bij het opmaken van schoonmaakschema’s en -sessies. Via de app kan je aangeven om bijvoorbeeld op woensdagochtend 9 uur de keuken, woonkamer en eetkamer een schoonmaakbeurt te geven. En vrijdagochtend om 9 uur, wanneer je de robot op de bovenverdieping hebt geplaatst, de slaapkamers te reinigen.

Nadat de Roomba zijn plannetjes klaar zijn, weet hij perfect waar randen en obstakels zich bevinden, en dat zie je dan ook meteen aan zijn schoonmaakpatroon. Zo botst hij nergens meer fel tegen, remt hij tijdig af en maakt hij een mooie bocht rond objecten. Je ziet meteen aan de schoonmaakpatronen – in rechte lijnen – dat hij een pak slimmer reinigt. Het reinigen gaat ook een stuk sneller dan voorheen het geval was.

Na het schoonmaken krijg je telkens een melding op je smartphone en wordt in de app op een grondplannetje in het groen aangeduid waar de Roomba i7+ heeft gestofzuigd, hoeveel vierkante meter hij heeft afgewerkt en hoe lang hij erover heeft gedaan. Bij ons is dat meestal een 45-tal minuten per verdiep.

De i7+ is verder compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa, waardoor je via spraakopdrachten de robotstofzuiger aan het werk kan zetten, zelfs op kamerniveau. Bij onze test konden we echter geen koppeling krijgen met Google Assistant, en verscheen de Roomba nooit in onze Google Home-app. Waar dat aan ligt, konden we niet achterhalen.

Reinigingsprestaties

De hamvraag bij elke stofzuiger blijft natuurlijk: hoe goed reinigt de Roomba? Bijzonder goed tijdens onze test. Onze vloeren en tapijten liggen er mooi bij, en ook stof in hoeken en aan randen is grotendeels weg. Ook de ruimte onder de sofa en bedden – plaatsen die we niet altijd regelmatig stofzuigen en waar stof zich lijkt te verzamelen – reinigt hij.

Voor wie net als ons een huisdier heeft (kat of hond), is deze stofzuiger een zegen. De Roomba verhindert dat plukken dierenhaar zich opstapelen in hoeken of onder meubels. Ook de keukenvloer, een magneet voor allerlei kookingrediënten, ligt er steeds proper bij. Iets grotere stukjes vuil – eigen aan onze keukenavonturen – durven soms wel eens weggeslingerd te worden door de hoekborstel maar al bij al zijn de uitzonderingen beperkt. Ook rond de ontbijtstoelen van de kinderen worden alle kruimels en broodresten netjes opgezogen.

Het meeste vuil vindt ook zijn weg naar de stofzak van de container. Bij het legen van de opvangbak door het Clean Base worden er heel wat decibels geproduceerd, tot zo’n 75 dB(A). Voor wie de stofzuiger vooral tijdens de werkuren of als je niet thuis bent laat werken, hoeft dat geen probleem te vormen.

Kan deze stofzuiger de traditionele stofzuiger vervangen? Niet helemaal. Je moet rekening houden met enkele beperkingen van een robotstofzuiger. Plinten en trappen dien je nog steeds zelf te stofzuigen. Dunne tapijten en vloerkleden durft de robotstofzuiger regelmatig op een hoopje te rijden.

De vloer hou je bovendien best vrij van rondslingerende spullen zoals schoenen, zakjes (boodschappen) en speelgoed. En heb je een woning met veel deuren, dan zal je die regelmatig moeten openzetten wil je die kamer gereinigd zien. In een woning met verschillende verdiepingen moet je er tevens rekening mee houden dat je hem af en toe fysiek dient te verplaatsen naar dat niveau.

Het bedieningsgemak blijft subliem. Door op de Clean-knop te drukken – fysiek of binnen de app – kan je de stofzuiger manueel starten. Beter nog is een wekelijks schoonmaakschema op te stellen en de Roomba i7+ te laten werken wanneer er niemand thuis is. Op die manier heb je geen last van het stofzuiglawaai en kom je telkens thuis in een nette woning.

Zelfs wanneer je niet thuis bent, kan je via de app de stofzuiger opstarten. Handig als blijkt dat je ‘s avonds last-minute volk over de vloer verwacht. Hou er wel rekening mee dat als het donker is of ‘s nachts de robotstofzuiger niet zo efficiënt werkt omdat de sensoren en camera’s toch wat licht nodig hebben.

Voor mensen met een allergie is deze robotstofzuiger een stap vooruit. Wanneer we de stofzak uit de container nemen, sluit de zak zich automatisch, zodat er nagenoeg geen contact met stof meer is. En door herhaaldelijk te reinigen krijgt vuil geen kans zich te nestelen.

Een klein puntje van kritiek is voor ons de stevige instapprijs (1199 euro) en de herhaalde aankoop van nieuwe stofzakken. Zo’n drie stofzakken kosten 20 euro. Bij de aankoop van deze robotstofzuiger dien je dus die extra kost in rekening te brengen.

Met die stofzak doe je wel een heel eind: in de maand dat we de Roomba gebruikten, hoefden we hem nog niet te vervangen. Maar misschien dat er in de toekomst nog een opvangbak volgt die werkt middels cyclonen? Alle kleine beetjes helpen bij het milieu, nietwaar?