Ikea’s draadloze Symfonisk luidsprekers, een samenwerking tussen audiomerk Sonos en het Zweedse woonwarenhuis, liggen vanaf 1 augustus in de Ikea-winkels. We testen beide speakers.

Al in 2017 kondigden beide merken een samenwerking aan. Twee jaar later zijn dus de eerste producten eindelijk te koop, onder de naam Symfonisk. Het gaat om een tafellamp met speaker en een balkvormige boekenplankluidspreker.

Beide luidsprekers zijn met een prijskaartje van respectievelijk 179 euro en 99 euro erg toegankelijk geprijsd. Zeker als je weet dat de luidsprekers een beroep doen op het multiroom audiosysteem van Sonos. Ter vergelijking: een Sonos One, die bijna exact klinkt zoals de tafellamp, kost ongeveer 200 euro, de wat oudere Sonos Play:1 kost 179 euro.

De boekenplankspeaker (in wit of zwart) kan je rechtopstaand of liggend plaatsen en past perfect in de typische boekenrekjes van Ikea. Ook kan je hem via haakjes (afzonderlijk te koop) zelfs aan de muur hangen en inzetten als mini-nachtkastje voor boeken of een smartphone. Het maximale draaggewicht is dan 3 kg.

De tafellamp-speaker (wit of zwart) heeft een meer uitgesproken design waar je voor of tegen bent. Zelf zijn we niet zo’n fan van het design. De combinatie van lamp en speaker moet ervoor zorgen dat de producten uit de samenwerking tussen Sonos en Ikea ook een plek kunnen krijgen op plaatsen waar een luidspreker doorgaans geen topprioriteit is, zoals de ouderslaapkamer of de kamer van de kinderen.

De grote draaiknop, waarmee je enkel de lamp aan of uit kan zetten, is prominent aanwezig. Een lamp, met E14-lampvoet, wordt standaard niet inbegrepen. Een omhulsel in textiel verbergt de speaker en moet het product een wat huiselijkere sfeer geven.

De tafellamp is niet standaard te bedienen met een app. Daarvoor dien je achteraf een slimme lamp in te draaien. Dat kan gerust een Ikea Tradfri-lamp zijn of eentje van Philips Hue.

Beide speakers hebben knopjes om het volume te regelen, muziek af te spelen, te pauzeren of een nummer over te slaan (dubbel en driemaal klikken op de afspeelknop). Er is ook telkens een netwerkaansluiting voorhanden, mocht het draadloze netwerk in sommige plekjes in huis niet voldoende zijn.

Een klein wit led-lampje geeft aan wanneer de speakers gekoppeld zijn. Je kan dat ledje uitschakelen via de Sonos-app. Bluetooth ontbreekt wel, net zoals een aux-aansluiting.

Sonos-ecosysteem

Beide speakers stel je via de Sonos-app, voor Android en iOS, in een mum van tijd in en worden meteen met naam herkend in de app. Op het einde van het instelproces is zelfs de Sonos TruePlay-functie van de partij (althans voor iOS-toestellen), waardoor het geluid dat uit de speakers komt is afgestemd op de karakteristieken van de ruimte waarin ze staan.

Doordat de speakers gebruik maken van het Sonos-ecosysteem, kunnen ze worden gecombineerd met alle Sonos-speakers in een multiroom set-up, en worden bediend via de Sonos-app. Alle functionaliteit zoals je gewoon bent van Sonos, blijft behouden voor deze Ikea-speakers. Je kan verschillende speakers gegroepeerd dezelfde muziek laten afspelen, of verschillende muziek in verschillende kamers.

Je kan ook twee dezelfde speakers combineren tot een stereopaar. En heb je al een soundbar van Sonos in huis staan, dan kan je ze zelf instellen als achterspeakers in een surroundopstelling. Met twee boekenplankspeakers komt de kostprijs dan niet hoger uit dan 200 euro.

Bovendien biedt Sonos een koppeling aan met meer dan 100 streamingmuziekdiensten waaronder de belangrijkste zoals Spotify, Deezer, Tidal en Apple Music.

Niet alleen kan je muziek via de Sonos-app afspelen, ook kan dat gebeuren vanuit de Spotify-app, dankzij de ondersteuning van Spotify Connect. En met ondersteuning van Apple AirPlay 2 kan je ook direct streamen vanaf een iOS-apparaat of een Mac. Via de Sonos-app kan je ook een alarm instellen om je ‘s morgens te wekken met muziek.

Ingebouwde microfoons bevatten de Ikea-speakers niet, en dus zijn ze niet te bedienen met een slimme stemassistent. Er is wel een omweg: door een slimme speaker als de Sonos One aan te kopen, is stembediening via Google Assistant of Amazon Alexa wel mogelijk voor alle andere opgenomen speakers in het Sonos-ecosysteem.

Later op het jaar kunnen de Symfonisk-speakers ook worden bediend met de Ikea Home Smart-app (voorheen Tradfri-app) en kunnen er scènes worden opgezet in combinatie met de slimme Ikea-lampen en de slimme rolgordijnen (oktober?). Er komt ook nog een afzonderlijke afstandsbediening aan.

Geluidsprestaties

De geluidskwaliteit die beide speakers voor dit prijskaartje produceren, is meer dan goed. De muziek die de boekenplankspeaker produceert mag je gerust als nieuwe maatstaf beschouwen voor speakers in deze prijsklasse. Zeker als je het Sonos-ecosysteem in achting neemt. De bas die uit de speaker komt is best knap voor deze prijs, en het volume is luid genoeg om een kleine kamer te vullen.

Hoewel we het niet hebben kunnen testen, lijkt de combinatie van twee van dergelijke speakers in een stereo-opstelling de beste keuze en kan dat de geluidskwaliteit een extra boost geven. En wie achterluidsprekers wil toevoegen aan zijn Sonos-soundbar, kan aan deze prijs bijna zonder nadenken de sprong wagen.

Door de ronde vorm en het textiel dat er rond is gewikkeld, zou je kunnen denken dat de tafellamp-speaker 360-graden geluid produceert. Niks daarvan, de drivers zijn voorwaarts gericht.

Op geluidsvlak scoort de lamp wel beter dan de boekenplankspeaker en mag je ze bijna op gelijke voet zetten met de Sonos Play:1 of Sonos One. De bas is steviger en het geluidsbeeld opent iets meer. Wie even de tijd neemt om Sonos’ TruePlay te gebruiken en de speaker te kalibreren, haalt nog net iets meer uit de speaker.

Bovendien kan je via de Sonos-app met de equalizer beide speakers tunen, en ook de bas bijregelen naar eigen smaak.