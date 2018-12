1 Geweldige batterijduur

Waar we al gewoon waren geraakt aan het feit dat de meeste smartphones het op één batterijlading amper langer dan 24 uur uithouden, is dat bij de Mate 20 Pro anders. We kunnen bij gebruik als goede huisvader vlot anderhalve dag tot twee dagen voort. En dat is dan nog met een app als Waze ingeschakeld tijdens onze dagelijkse pendelrit naar kantoor (+ 60km).

De stevige autonomie is te danken aan de genereuze batterijcapaciteit van 4200 mAh maar evengoed aan de nieuwe Kirin 980-chipset die energiezuiniger te werk gaat en Android 9. We hebben evenwel enkel de Full HD+ weergavemodus voor het scherm ingeschakeld.

Als hij toch bijna zonder energie valt, is de smartphone in een mum van tijd opnieuw opgeladen. En snel is ook echt snel: de meegeleverde 40W snellader laadt een lege batterij in een dik uur volledig op. Ook als je slechts een paar procenten over hebt, en snel de deur uit moet, kan je in enkele minuten genoeg capaciteit bijladen voor een korte pendeltrip. In een half uurtje is hij tot 70% bijgeladen.

Uniek aan de Mate 20 Pro is dat hij andere toestellen draadloos kan opladen. We hebben het even getest met een iPhone, en dat werkt perfect. Je kan hem dus als Powerbank gebruiken. Zelf is hij uiteraard ook draadloos op te laden via de Qi-standaard. Dat duurt natuurlijk stukken langer dan met de fysieke snellader.