Bedoeling is dat toestellen beter met elkaar gaan samenwerken terwijl de ontwikkeling van nieuwe apparatuur eenvoudiger wordt. Ook de beveiliging staat hoog op de agenda.

Wij als consument zouden niet langer moeten nadenken of het smart home apparaat wel werkt met onze smartphone en tablets, en of we onze favoriete spraakassistent kunnen gebruiken.

De groep achter de open-source standaard krijgt als naam “Project Connected Home over IP” en heeft niet alleen de steun van de drie techgiganten Apple, Google en Amazon, maar ook van de Zigbee Alliantie met leden als Signify (bekend van Philips Hue), Ikea, Legrand, Somfy en Samsung SmartThings.

Technologie van Apple’s HomeKit, Amazon’s Alexa en Google zal worden opengesteld voor de nieuwe standaard. Ergens eind 2020 moet een eerste draft worden opgesteld. Google zegt dat vooral ontwikkelaars het makkelijker krijgen: zij hoeven dan nog slechts één standaard te volgen bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Doordat de standaard is gebaseerd op het internetprotocol of IP moeten de uitwisseling van informatie tussen die verschillende smart home toestellen of apps feilloos verlopen, met versleuteling van de data.

De focus van de groep ligt in eerste aanleg vooral op toestellen rond veiligheid zoals rookmelders, slimme sloten, alarmsystemen, slimme stopcontacten maar ook HVAC-toestellen voor verwarming, koeling en ventilatie.

