Meerdere Philips TV & Sound-producten zijn geprezen met een 2022 Red Dot Product Design Award. De voortdurende focus en toewijding van TP Vision, licentiehouder Philips TV & Sound-merken, om uitstekend Europees design te leveren, is opnieuw op professionele wijze erkend met het winnen van vier prijzen voor buitengewoon productontwerp. De vier prijzen zijn verdeeld over zeven nieuwe producten die elk zijn ontworpen door het Europese Designteam van TP Vision in Amsterdam.

De 2022 Red Dot-prijswinnaars van Philips TV & Sound zijn:

Philips OLED+ 907 Ambilight-televisie : minimalistisch design met natuurlijke materialen, waaronder akoestische Kvadrat-stof die de geïntegreerde Bowers & Wilkins-speaker omhult, een draaibare standaard van donker gesatineerd aluminium en een met Muirhead-leer omwikkelde afstandsbediening. In combinatie met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit geeft dit een nieuwe definitie aan premium tv.

: minimalistisch design met natuurlijke materialen, waaronder akoestische Kvadrat-stof die de geïntegreerde Bowers & Wilkins-speaker omhult, een draaibare standaard van donker gesatineerd aluminium en een met Muirhead-leer omwikkelde afstandsbediening. In combinatie met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit geeft dit een nieuwe definitie aan premium tv. Philips OLED+ 937 Ambilight-televisie met Kvadrat beklede Bowers & Wilkins-speaker , details van donker gesatineerd aluminium, 4-zijdig Ambilight en een Muirhead-leer beklede afstandsbediening. De visuele integratie van de hoogste beeld- en geluidskwaliteit leggen de lat voor ultieme tv-prestaties nog hoger.

, details van donker gesatineerd aluminium, 4-zijdig Ambilight en een Muirhead-leer beklede afstandsbediening. De visuele integratie van de hoogste beeld- en geluidskwaliteit leggen de lat voor ultieme tv-prestaties nog hoger. Philips Fidelio draadloze home sound-producten met uitstekende prestaties voor films en muziek, met natuurlijke materialen, waaronder metaal en Muirhead-leder.

met uitstekende prestaties voor films en muziek, met natuurlijke materialen, waaronder metaal en Muirhead-leder. Philips Sports Bluetooth-speakers: uitbreiding van het concept van stijlvolle en geweldig klinkende producten voor buitensporters, van koptelefoons tot draagbare audio, in twee formaten en twee verschillende kleuropties.

Philips OLED+ 907 Ambilight-televisie

2022 is het vijfde jaar dat Philips TV samenwerkt met audiospecialist Bowers & Wilkins voor de premium tv-reeks. Met de OLED+ 907 hebben de twee bedrijven een grote stap vooruit gezet in het bereik van het OLED+-assortiment. Waar OLED+-modellen normaal gesproken zowel uitstekende beeld- als geluidsprestaties bieden, biedt de OLED+ 907 nog steeds fantastisch geluid van Bowers & Wilkins, maar dan volledig geïntegreerd onder het scherm in een met Kvadrat-stof omwikkelde geluidsbox, samen met een subwoofer die zorgvuldig in de achterzijde van de televisie is ingebouwd.

Voor de 2022-modellen hebben we samen met Kvadrat een nieuwe, transparantere akoestische stof ontwikkeld voor een betere geluidskwaliteit. Onze Europese Design-partnerstrategie wordt voortgezet in de afstandsbediening waar Muirhead-leer de zijkanten en achterkant bedekt, zodat gebruikers de kwaliteit in de hand kunnen voelen.

De verrassend kleine tv-voet in gesatineerd donker metaal wordt bereikt door een onzichtbare stabiliteitsbalk aan de achterkant, waardoor de TV kan draaien voor een geweldige gebruikerservaring.

Philips OLED+ 937 Ambilight-televisie

Het vlaggenschip van Philips Ambilight-tv voor 2022 is de OLED+ 937 met het fysiek gescheiden geluidssysteem van Bowers & Wilkins, dat tevens een geïntegreerd onderdeel van de tv-standaard vormt. De OLED+ 937 is voorzien van dezelfde bouwstenen als de OLED+ 907, met een nieuw Kvadrat-doek en een met Muirhead-leer beklede afstandsbediening.

Het nieuwe geluidssysteem is, naast upfiring Atmos-luidsprekers, voorzien van side-firing drivers die worden gevisualiseerd door de schuine metalen luidsprekerplaten. De detaillering van de gaten in de plaat weerspiegelt het centraal blootgestelde tweetergaas dat een verwijzing is naar de eigen luidsprekerdetails van Bowers & Wilkins. Alle metalen onderdelen zijn niet volledig met chroom afgewerkt, maar met een satijnen aluminium afwerking die mooi in moderne woningen past.

Philips Fidelio draadloze home sound-producten: Fidelio FB1 Soundbar, Fidelio FW1 Subwoofer en Fidelio FS1 Speaker

De nieuwe Philips Fidelio draadloze Home Sound-reeks biedt prachtige individuele objecten die ook als familie kunnen worden geïntegreerd, een systeem dat in alle gebruikersbehoeften kan voorzien. De reeks kan afzonderlijk worden aangeschaft of kan worden gecombineerd als onderdeel van een uitgebreide thuisbioscoopopstelling die eenvoudig kan worden aangesloten via de draadloze DTS PlayFi-technologie.

Het ontwerp van alle elementen van de reeks is gebaseerd op discrete kwaliteit om de aandacht niet af te leiden van de inhoud van het tv-scherm. Een donker metalen rooster omhult de luidsprekeroppervlakken en de schuine bovenkant van de Fidelio FS1-satellietluidspreker duidt op de upfiring Atmos-speaker. Bovendien is het Europese Design te herkennen aan lederen afwerking en details, zodat de gebruiker de kwaliteit met zijn vingertoppen kan voelen.

De Philips Fidelio FB1-soundbar en FW1-subwoofer zijn vanaf mei 2022 beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van € 799,99 (FB1) en € 499,99 (FW1). De Fidelio FS1-speaker is vanaf juni 2022 beschikbaar met een verkoopadviesprijs van € 299,99.

Philips Sports Bluetooth Speaker S4807 & S7807

Na de lancering van de GO-koptelefoon in 2021 heeft Philips TV & Sound gewerkt aan een serie Bluetooth-speakers voor buitengebruik ter uitbreiding van de serie.

Het ontwerp is verkrijgbaar in zwart/rood en lichtgrijs/geel, en heeft unieke beschermkappen en verzonken speakergaten met kleuraccenten voor een moderne en robuuste geluidsoplossing voor buiten. De kleuraccenten lopen door in de metalen details en de stoffen band.

De Philips S7807 en S4807 zijn beschikbaar sinds februari 2022 voor een verkoopadviesprijs van resp. €199,99 (S7807) en €79,99 (S4807).