In het bezit van oude Sonos producten? Dan kan je ze misschien binnen afzienbare tijd niet langer gebruiken. Sonos gaat immers oude modellen niet meer een software-update geven.

Het gaat om de originele Zone Players, de Connect en Connect:Amp (2006-2015), de eerste versie van de Play:5, de CR200 afstandsbediening en de Bridge. Zij zullen vanaf mei 2020 geen updates meer krijgen.

De toestellen zullen voorlopig blijven werken, zegt Sonos, maar ze zullen losgekoppeld moeten worden van andere Sonos-apparaten die wel nog ondersteund worden. Sonos zegt de stap te zetten omdat de rekenkracht van die oude toestellen niet meer afdoende is om nieuwigheden en veranderingen te blijven doorvoeren.

Sonos stel zelf voor om nieuwe modellen te kopen en geeft 30 procent korting voor wie de oude Sonos-apparaten omruilt naar een nieuw exemplaar. De oude toestellen worden dan verplicht op pensioen gestuurd en zullen niet meer werken of doorverkocht kunnen worden.

Sonos is van plan om in mei meer informatie te geven over hoe dit mix tussen oude en nieuwe toestellen zal werken. In ieder geval is het best mogelijk dat sommige functies, zoals bijvoorbeeld streaming via Spotify, niet meer zullen werken van zodra er langs de kant van Spotify aanpassingen gebeuren.