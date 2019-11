Orange lanceert als eerste telecomprovider RCS op de Belgische markt. Dit communicatieprotocol is de opvolger van de bekende sms- en mms-berichten.

De dienst zal bij Orange ‘Chat Messages’ gaan heten en zal enkel werken op recente Android-toestellen. Met RCS of Rich Communication Services kan je veel meer zaken gaan delen dan bij de klassieke sms. In die zin doet RCS sterk denken aan de functionaliteit van heel wat populaire berichtenapps als WhatsApp of Telegram.

Zo kan je bij RCS groepen van contactpersonen aanmaken, zien of een bericht is aangekomen en real-time zien wanneer de andere aan het typen is.

RCS bestaat al een lange tijd maar het is pas sinds Google het heeft opgenomen in het Android OS dat er vooruitgang werd geboekt. Het wil uitgroeien tot de nieuwe wereldwijde standaard voor berichtendiensten van telecomproviders.

Orange zegt dat RCS-berichten die naar een andere persoon zonder het geschikte Android-toestel gewoon zullen worden omgezet naar sms of mms. Die laatste zijn volledig gratis voor postpaid-klanten van Orange. RCS-berichten verlopen via WiFi of de mobiele internetverbinding.

RCS heeft ook enkele nadelen. Zo zijn de verzonden berichten in tegenstelling tot bij WhatsApp, Telegram of iMessage niet voorzien van end-to-end encryptie. Google heeft wel laten weten te werken aan private chats binnen RCS.

Orange wil tegen de zomer van 2020 de Chat Messages uitgerold hebben naar alle klanten die over een Android 8.1 toestel beschikken. De Apple-toestellen ondersteunen momenteel geen RCS.