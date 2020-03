Vandaag heeft Oppo zijn eerste 5G-vlaggenschepen Find X2 Pro en de Find X2 gelanceerd. Beide smartphones hebben een amoled-scherm op 120Hz en laden bijzonder snel op.

Normaal had de Find X2 al in Barcelona tijdens het Mobile World Congress moeten voorgesteld zijn maar het Corona-virus stak daar een stokje voor. Vandaag is Oppo’s topmodel er eindelijk en de specs mogen er zijn.

Zo gaat het om 5G-modellen – waarmee we dus in België nog niks kunnen doen – met een 120HZ-scherm. Deze nieuwste trend naar hogere verversingssnelheden moet de beelden stukken vloeiender maken. Dat lijkt vooral interessant te zijn voor mobiele gamers. Maar Oppo ziet het breder: door een techniek als Motion Clear gaat het zelfs online video’s onder de 30fps versnellen naar 60fps of 120fps.

Het amoled-scherm heeft verder een resolutie van 3168 op 1440 pixels, 513 ppi, ultra-lage schermreflectiviteit en een schermhelderheid tot 1200 nit. De kleurtemperatuur en helderheid van het scherm worden ook aangepast aan de omgeving.

De Oppo Find X2 Pro is uitgerust met een camerasysteem met drie lenzen: een

groothoeklens (48MP), een ultragroothoeklens (48MP) en een telelens (13MP). Er is ondersteuning tot 10x hybride zoom en Oppo heeft ervoor gezorgd dat witbalans en kleuren bij het schakelen tussen de camera’s tijdens het zoomen consistent blijven. De Find X2 Pro is ook de eerste mobiele telefoon die 12bit True Capture ondersteunt.

Tijdens het filmen is er een verbeterd beeldstabilisatie-algoritme ter beschikking en kan er opgenomen worden in 4K 60fps. In het bijzonder actieshots zouden goed uit de verf moeten komen met de 120° ultragroothoeklens.

Beide smartphones draaien op de Qualcomm Snapdragon 865 chipset, die onder meer de 5G mogelijk maakt. De batterij is beide modellen is nagenoeg dezelfde: respectievelijk 4260 mAh en 4200 mAh. Via de 65W SuperVOOC 2.0 snellader kan de Find X2 Pro in slechts 38 minuten volledig opgeladen worden. Best indrukwekkend.

De Find X2 smartphones draaien op Android 10 met een eigen Oppo-UI, ColorOS 7.1, en hebben 12GB werkgeheugen.

De Oppo Find X2 Pro met 512GB opslag is er in de kleuren zwart en oranje en krijgt een richtprijs mee van 1199 euro. De Find X2 is er in zwart en blauw en kost 999 euro.