Smartphonemerk OnePlus komt officieel naar België. Het opent vandaag een vestiging in Brussel.

De producten van OnePlus zijn al langer in België beschikbaar via OnePlus.com en sinds mei dit jaar ook bij Fnac, voorlopig nog het eerste en enige officiële verkoopkanaal van OnePlus in België.

De community van OnePlus in België telt volgens het merk ongeveer 40.000 mensen. Met een lokaal team wil men OnePlus als merk verder uitbouwen in België.

Het Belgische team wordt geleid door David Sanmartin, Business Development Director van OnePlus Europe, die drie jaar geleden de basis legde voor OnePlus Europa.

Binnenkort, op 10 oktober, volgt er de lancering van de de OnePlus 7T-serie op 10 oktober. Fans van OnePlus kunnen het event overal in de wereld volgen via OnePlus.com, of via YouTube en Twitter.