Het voorbije jaar zagen we steeds hogere verversingssnelheden op de schermen van smartphones, en die trend lijkt dit jaar verdergezet te worden. Vandaag heeft OnePlus immers aangekondigd dat het 120Hz Amoled-schermen gaat gebruiken.

Dat nieuwe scherm zullen we waarschijnlijk straks terugzien op de OnePlus 8. De hogere verversingssnelheid heeft enkele voordelen zoals snellere reacties van het scherm als je erop klikt of aanraakt en vlotter scrollen door pagina’s en apps.

Het scherm, dat afkomstig is uit de fabrieken van Samsung Display, zal ook meer helderheid krijgen met een piekhelderheid tot 1000 nits. In die zin zal het beter kunnen gaan concurreren met de topmodellen van Samsung zelf.

Kleuren moeten er tevens beter gaan uitzien, want OnePlus gaat in het productieproces voor elke smartphone een afzonderlijke kleurenkalibratie uitvoeren. OnePlus’s 120Hz Fluid Display ondersteunt ook 10-bit kleuren, goed voor een totaal van meer dan 1 miljard mogelijke kleuren.

Voor videobeelden, die vaak nog worden gemaakt in 24 of 30 frames per seconde, heeft OnePlus een unieke oplossing (MEMC) bedacht om die vlot weer te geven op het scherm van 120Hz. Zo worden er via een algoritme, dat we kennen van tv’s, extra beelden toegevoegd zodat ze vlot aan 60 of 120 frames per seconde kunnen worden afgespeeld. En dat zonder dat er extra stroom wordt verbruikt, een belangrijk gegeven bij smartphones.