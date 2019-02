De aandacht trekken op de smartphonemarkt wordt steeds moeilijker. Nokia wil het toch proberen met liefst vijf camera’s die zich op de achterzijde van de telefoon bevinden.

De Nokia 9 PureView telt achterop vijf cameralenzen met een resolutie van 12 megapixels. Twee daarvan zijn kleursensoren, de andere drie monochroom. Wanneer er een foto dient gemaakt te worden, werken alle vijf sensoren samen om zoveel mogelijk licht te verzamelen.

Elk beeld dat door de Nokia 9 PureView wordt vastgelegd is in HDR, met maximaal 12,4 stops dynamisch bereik en een volledige dieptekaart. Die dieptekaart maakt een prachtige bokeh mogelijk, waarbij je na het shot de scherpstelling in Google Photos kunt aanpassen. Foto’s kunnen ook worden bewaard in RAW/DNG-formaat en meteen op de telefoon bewerkt worden via Adobe Photoshop Lightroom.

De Nokia 9 PureView heeft verder een Qualcomm Snapdragon 845-processor, 6GB werkgeheugen en een 6-inch OLED scherm met een resolutie van 2K. Onder het scherm zit een vingerafdruksensor ingebouwd. Zowel de voor- als achterzijde is voorzien van Corning Gorilla Glass 5, wat ook draadloos opladen via de Qi-standaard mogelijk maakt.

De Nokia 9 PureView is beschikbaar vanaf 15 maart en kost 599 euro.