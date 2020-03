Voor 2020 pakt Nokia met drie nieuwe smartphones uit. Naast de Nokia 8.3 5G gaat het om de Nokia 5.3 en Nokia 1.3.

En HMD Global, het bedrijf achter de Nokia-smartphones, ziet het meteen erg groots met de Nokia 8.3. De 5G-connectiviteit is één van de meest uitgebreide die we tot hiertoe al zagen. Zonder al te technisch te worden: doordat de Nokia 8.3 gebruik maakt van Qualcomm’s Snapdragon 765G-platform kan die connecteren met een zeer uitgebreid aantal 5G frequentiebanden, en is de telefoon wereldwijd te gebruiken. Het maakt de Nokia 8.3 ook goed toekomstbestendig.

De Nokia 8.3 5G zet ook stevig in op de camera, met een PureView quad-camera met Zeiss-optiek waaronder een ultragroothoeklens. Wie graag filmt kan met een speciale editor van Zeiss aan de slag, die zorgt voor opnames in 21:9 en knappe ‘glare’-effecten.

De Nokia 8.3 5G is vanaf de zomer van 2020 in België verkrijgbaar voor 599 euro (64GB opslag en 6GB RAM) en 699 euro (128GB opslag en 8GB RAM). Er is slechts één kleur: Polar Night, een kleur die volgens Nokia is geïnspireerd op het noorderlicht.

Nokia 5.3

Ook een tweede smartphone, de Nokia 5.3, krijgt een quad-camera en kost met 199 euro stukken minder dan het vlaggenschip. De 5.3 heeft onder meer een nachtmodus, en een groothoek- en close-up lens. Het scherm is met 6,55 inch erg royaal. De telefoon draait net zoals de 8.3 op Android 10 en heeft een afzonderlijke knop voor Google Assistant. Hij zou het volgens HMD Global zo’n twee dagen moeten uithouden op één batterijlading. De release is voorzien voor mei 2020.

Nokia 1.3

Een derde toestel is een smartphone op Android 10 Go, de Nokia 1.3. Deze goedkope telefoon (99 euro) is de eerste met het nieuwe Camera Go. Dat is de verbeterde foto-app voor het Android Go-platform, iets wat tot hiertoe nog ontbrak. Van Gmail, YouTube en andere Google-diensten bestonden er al Go-apps.

Wie de telefoon koopt, is er ook zeker van dat er een update zal volgen naar Android 11 Go, wanneer die beschikbaar komt. De Nokia 1.3 zal er, net zoals bij de Nokia 5.3, in drie kleurtjes zijn: Cyaan, Sand en Charcoal. En dit vanaf april 2020.

HMC Connect

HMD Global had ook nog een andere aankondiging in petto. Zo start men met een wereldwijde roamingdienst die de naam ‘HDM Connect’ krijgt. In eerste instantie zal die nog werken met een traditionele sim-kaart. Een starterkit kost 20 euro, inclusief de kaart en 1 gigabyte aan data. Die data is momenteel al (in beta-versie) geldig in meer dan 120 landen. Op termijn moet e-sim het aanbod verder vergemakkelijken.