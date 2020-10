De nieuwe lichting iPhones is zoals verwacht klaar voor de 5G-netwerken. Er komt ook steviger glas, een oled-scherm en een betere manier om draadloos op te laden.

De iPhone 12 komt in vijf verschillende kleuren en twee formaten: de gewone iPhone 12 met een 6,1 inch scherm en de iPhone 12 mini met een 5,4 inch scherm. Het scherm op de iPhone 12 is even groot als dat van de iPhone 11 maar omdat de randen smaller geworden zijn, is de iPhone 12 iets compacter dan de iPhone 11. De iPhone 11 mini volgt hetzelfde design als zijn grote broer.

Voor de eerste maal gebruikt Apple een OLED-display, al geven de Amerikanen daar een eigen draai aan met het Super Retina XDR-display. Dat scherm heeft een piekhelderheid in HDR van 1200 nits en kan overweg met HDR-standaarden als HDR10 en Dolby Vision. Het 6,1 inch scherm van de iPhone 12 heeft een resolutie van 2532 x 1170 pixels, dat op de iPhone 12 mini bevat 2340 x 1080 pixels.

Het nieuwe Ceramic Shield-glas is afkomstig van Corning, de maker van Gorilla Glass, en moet nog beter de impact van een val weerstaan. Apple spreekt van een 4x betere bescherming bij vallen. De nieuwe iPhone 12 is verder nog iets beter bestand tegen water: de IP68-classificatie zorgt ervoor dat de smartphones tot zes meter diep 30 minuten onder water blijven zonder schade op te lopen.

Met MagSafe wil Apple het draadloos opladen verbeteren. Zo klikt de oplader magnetisch vast aan de achterzijde van de iPhone 12, en dit op exact de juiste plek zodat veilig en efficiënt (aan 15W) kan worden opgeladen. De bedoeling is dat er een volledig nieuw ecosysteem van accessoires wordt uitgebouwd, met passende hoesjes en oplossingen van derde partijen zoals Belkin.

Voor de ontvangst van 5G ontwikkelde Apple eigen 5G-antenne’s die in de rand rond de iPhone 12 zitten. In ons land is het nog even wachten op een grootschalige lancering van 5G, maar met deze nieuwe iPhones ben je wel al voorbereid.

De chip in de iPhone is de nieuwste A14 Bionic, die als eerste smartphonechip het 5nm-proces gebruikt. In de praktijk zet de iPhone 12 een nieuwe stap wanneer het gaat om het spelen van games, fotograferen of filmen.

Het nieuwe camerasysteem met twee camera’s, een ultragroothoeklens en een groothoeklens met een f/1.6-diafragma, moet foto’s en filmpjes in mindere lichtomstandigheden mogelijk maken. Tegelijk wordt ook nachtmodus beschikbaar op alle iPhone 12 modellen. Door dat lagere diafragmagetal is die nachtmodus zelfs iets beter dan de modellen van vorig jaar. De camera is trouwens de eerste die rechtstreeks filmt in Dolby Vision HDR. Kort gezegd zal je zo meer contrastrijke, kleurrijke en dynamische filmfragmenten schieten.

Prijzen van de iPhone 12 mini starten vanaf 809 euro, de iPhone 12 kost minstens 909 euro. Dit voor de modellen met een opslagcapaciteit van 64GB. De iPhone 12 is te bestellen vanaf 16 oktober, de iPhone 12 mini pas vanaf 6 november.

Ter vergelijking: de iPhone 11 startte vorige jaar aan 809 euro. Dit jaar krijg je daar dus een kleinere smartphone voor…