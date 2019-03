Het Vlaamse familiebedrijf Niko, dat we kennen van de lichtschakelaars en stopcontacten, viert op 1 april zijn honderdste verjaardag. De volgende jaren verwacht het een sterke groei in slimme woning-technieken en koppelingen met externe partners en producten.

Het doel van Niko blijft steeds de gebruikerservaring van consumenten en installateurs voorop te stellen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe touchswitch, een volledig digitale schakelaar die geen elektromechanische onderdelen die kunnen verslijten bevat. De schakelaar kan via de cloud bediend worden en door huiseigenaars gepersonaliseerd worden.

Het illustreert hoe ver het bedrijf in die honderd jaar is gekomen, sinds de broers De Backer de eerste porseleinen stopcontacten en lichtschakelaars in Sint-Niklaas aan de man brachten. Het totaal aantal geproduceerde stopcontacten en schakelaars oogt vandaag met meer dan 500 miljoen indrukwekkend.

Vooral de laatste 15 jaar schakelde het bedrijf een versnelling hoger, wat in 2018 resulteerde in een omzet van bijna 177 miljoen euro en meer dan 700 werknemers. 500 onder hen werken nog steeds in Sint-Niklaas, waar al die tijd het hoofdkantoor en de productiehallen van Niko zijn gebleven.

Investeringen in automatisatie

De voorbije 10 jaar investeerde het bedrijf bijna 100 miljoen euro in vooruitstrevende productietechnieken en het zal, met de opkomst van artificiële intelligentie, de komende jaren zo’n 10 miljoen euro per jaar blijven investeren in de verdere modernisering van de fabriek.

‘Die verregaande automatisatie binnen de productie heeft ervoor gezorgd dat Niko na al die jaren nog steeds kan produceren in België’, zegt Paul Matthijs, sinds twee jaar de eerste externe CEO in het familiebedrijf. ‘Ook zonder sterk in te zetten op innovatie red je het vandaag niet meer’, aldus Matthijs.

Niko aarzelt daarbij niet om ontbrekende kennis in te kopen zoals de voorbije jaren bleek uit de overnames van het Deense Servodan en het Zwitserse Züblin. Het moet het bedrijf in staat te stellen mee te spelen op andere afzetmarkten buiten de residentiële sector, zoals kantoorgebouwen, scholen, hotels en de zorgsector.

Slimme woning

Niko timmert al sinds 1997 aan de weg van domotica, met voorloper Nikobus die door de installateur kon worden geprogrammeerd met een schroevendraaier. De digitalisering was toen nog niet aangevat en de installateur had nog niet de kennis. Dat veranderde in 2011 met de komst van Niko Home Control, het huidige paradepaardje voor het bedrijf. ‘Dit systeem voor huisautomatisering, groeit met meer dan 10 procent per jaar’, zegt Matthijs.

Niko Home Control is een antwoord op de groeiende vraag naar connectiviteit en de bediening van de volledige woning via de smartphone. Zo kan met één druk op een knop alle gewenste apparatuur en verlichting worden uitgeschakeld, en wie dat wenst kan het volledige energieverbruik van de woning in kaart brengen.

‘Met Home Control richt Niko zich op de volledige controle van je woning, altijd en overal’, aldus Matthijs. Omdat het niet alle onderdelen van een woning in het assortiment heeft, gaat de laatste tijd veel aandacht naar de integratie van andere apparaten binnen dit universele dashboard voor de woning. Denk aan luidsprekers van Sonos en Bose, maar ook warmtepompen en ventilatiesystemen van merken als Renson en Mitsubishi Electric, en dakramen van Velux.

Een volgende stap vormt volgens Matthijs het herkennen van patronen via artificiële intelligentie. Een broodnodige stap nu ook giganten als Amazon, Google en Apple graten zien in de slimme woning van de toekomst. Maar Paul Matthijs ziet deze spelers niet als een echte bedreiging omdat de elektrische installatie nog altijd het hart van de woning vormt. Dat neemt niet weg dat extra functionaliteit die hierdoor ontstaat, wel wordt ingebouwd in Niko Home Control, zoals de stembediening via systemen als Google Home en Amazon Alexa.

Overzichtstentoonstelling

Om het honderdjarig bestaan in de verf te zetten opent Niko vanaf 6 mei de expo ‘100 jaar Niko – the best is yet to come’. Bezoekers krijgen, naast een overzicht van de afgelopen 100 jaar, ook een vooruitblik op de toekomst. Meer info via www.niko.eu/100expo.