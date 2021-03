Door de recente introductie van de digitale meter en de afschaffing van de terugdraaiende teller worden consumenten gestimuleerd om bewuster en efficiënter om te gaan met zonne-energie. Met Niko Home Control biedt Niko gebruikers een oplossing om hun energieverbruik goed te beheren en zelfconsumptie te optimaliseren en zelfs te automatiseren.

Inzicht in energieverbruik en -productie

Niko biedt met Niko Home Control een innovatieve energieoplossing die eenvoudig toe te passen is in alle woningen. Alles begint met het plaatsen van de slimme hub. Dit is het brein van de woning dat gekoppeld kan worden aan de digitale meter. Zo krijgen gebruikers via de Niko Home app inzicht in hun totale verbruik van elektriciteit en gas. Om het energieverbruik van specifieke apparaten op te volgen, kunnen consumenten de slimme hub uitbreiden met geconnecteerde stopcontacten of slimme stekkers. Dankzij de koppeling met omvormers van SMA, hebben gebruikers ook zicht op de hoeveelheid energie die hun zonnepanelen produceren. Zo krijgen ze zicht op de mate waarin ze gebruik maken van hun eigen zonne-energie. Aan de hand van deze informatie kunnen ze ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk energie terug naar het net gaat en dus hun zelfconsumptie verhogen.

Automatische zelfconsumptie

​Wanneer zonnepanelen meer produceren dan dat er energie verbruikt wordt, stuurt Niko Home Control een slimme energiemelding in de Niko Home app. Dankzij deze notificatie kan de gebruiker snel reageren en bijvoorbeeld besluiten om de vaatwasser of de wasmachine aan te zetten, zodat er geen zonne-energie verloren gaat. Elektriciteit verbruiken op het ­moment dat de zonnepanelen er opwekken, blijft immers veruit de gemakkelijkste manier om je energiefactuur te verlagen. Met de Solar mode van Niko Home Control kunnen gebruikers apparaten instellen om automatisch aan te schakelen wanneer de zonnepanelen meer energie opwekken dan er verbruikt wordt. Niko Home Control schakelt toestellen automatisch aan of uit via de geconnecteerde stopcontacten, via het online platform IFTTT of via de Niko partnerkoppelingen met o.a. Vaillant, Bulex of Mitsubishi Electric.

Noot:

De volledige installatie van Niko Home Control inclusief de slimme stekkers en stopcontacten is bedienbaar via dezelfde Niko Home app. De app is beschikbaar voor iOS en Android. Om de energie oplossing binnen Niko Home Control zo toegankelijk mogelijk te maken, lanceert Niko een Niko Home Control starterskit energie. Daarin zitten zowel de hub als drie slimme stekkers, die men direct in de eigen woning kan gebruiken.