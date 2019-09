De vijfde generatie van de Spectre x360 heeft een 90% screen-to-body-ratio en is 2,3 cm korter dan het model uit 2018.

Volgens HP gebruiken kopers van een premium laptop het toestel zowat de helft van de tijd buitenshuis, of weg van kantoor. Het verbeteren van de prestaties en de mobiliteit stonen mede daarom hoog op het verbeterlijstje van HP.

De verhouding scherm ten opzichte van de behuizing ofte de screen-to-body-ratio neemt sterk toe, van 78% tot 90%. De rand bovenaan het 13,3-inch scherm werd meer dan 1 centimeter smaller, en ook onderaan gaat er bijna 1 centimeter af. In totaal is de Spectre x360 13% kleiner dan zijn voorganger.

Het design volgt verder de stijl van vorig jaar met drie kleurenopties. De USB-C poort bevindt zich op een afgeschuinde hoek van de laptop, zodat de kabel minder in de weg zit.

Buiten het instapmodel wordt de Spectre x360 aangedreven door de 10de generatie van de Intel Core i7 processor (nummer 1065G7) met ingebouwde Intel Iris Plus graphics. Een nieuw thermisch design met grotere luchtinlaten en -uitlaten, ook in het toetsenbord zelf en bijkomende heatpipes moet de warmteontwikkeling tegengaan. Met de meegeleverde HP Command Center software kan de ventilatorsnelheid regelen, en in bepaalde omstandigheden de geluidsproductie beperken.

Het standaard Full HD-scherm wordt in sommige configuraties vervangen door een 4K OLED scherm. Een nieuwe antireflectiefilter moet lichtinval tegengaan. De camera die wordt gebruik voor gezichtsherkenning, via Windows Hello, is ook stukken kleiner geworden.

De batterij zingt het, bij het instapmodel met Core i5-processor in het beste geval 22 uur uit. Dankzij een snellaadfunctie is een half uurtje opladen goed voor een voor de helft opgeladen batterij.

HP schenkt ook heel wat aandacht aan de privacy. Zo is er een Webcam Kill Switch, een speciale knop om je webcam meteen te beschermen tegen hacking, en een toets om de microfoon aan- of uit te schakelen. Voorts worden ExpressVPN en de LastPass paswoordmanager voor de eerste maal aangeboden op een Spectre x360-model.

De nieuwe HP Spectre x360 13 is verkrijgbaar vanaf oktober 2019 en zal minstens 1100 dollar gaan kosten.