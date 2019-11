De Altherma 3 H HT is Daikin’s nieuwste lucht/water warmtepomp voor hoge watertemperaturen tot 70 graden. Daarom is hij bijzonder geschikt voor renovaties en leuk meegenomen: het buitentoestel ziet er ook nog eens goed uit.

Voor die buitenunit kreeg Daikin trouwens een IF en reddot design award voor 2019. Het zwarte rooster beslaat de hele voorzijde, waardoor de ventilator onzichtbaar is. De matgrijze behuizing reflecteert de kleur van de achterliggende wand, wat die ook moge zijn.

Op technisch vlak staat de Daikin Altherma 3 H HT zijn mannetje met een A+++ energielabel voor verwarmen. Dankzij een revolutionaire technologie in de compressor is het mogelijk om watertemperaturen tot 70°C te produceren, zelfs bij -15°C. Die hoge temperatuur is ideaal voor renovatieprojecten waar de bestaande radiatoren en verwarmingsbuizen niet hoeven vervangen te worden.

De buitenunit kan gecombineerd worden met drie verschillende binnenunits: het vloermodel met geïntegreerde boiler van 180 of 230 liter, het wandmodel of het ECH²O-model. Het toestel is beschikbaar in drie capaciteiten: 14, 16 en 18 kW en in monofasige of driefasige uitvoering. Er zijn versies voor enkel verwarmen maar ook verwarmen en koelen.

De buitenunit (ref. EPRA) is een compleet nieuwe ontwikkeling met een dubbele gas- en vloeistofinjectie en één lage snelheid ventilator. Met deze technologie behoudt men de capaciteit bij zeer lage buitentemperaturen.

Door gebruik te maken van slechts één grotere ventilator, de nieuwe omkasting en de extra akoestische isolatie produceert de units in standaardmodus een geluidsdruk van slechts 38 dBA op drie meter, in fluisterstille modus is dit nog zelfs maar 35 dBA.

De Altherma 3 H HT is bestuurbaar vanop afstand via de Smartphone Daikin Controller en is leverbaar vanaf januari 2020.

