Mitsubishi Electric ontwikkelde speciaal voor woningen of appartementen met een zeer lage verwarmingsbehoefte en hoge warmwaterbehoefte een nieuwe Ecodan lucht/water warmtepomp.

De lucht-water warmtepomp maakt gebruik van het koelmiddel R744 (of CO2), dat ideaal ideaal is om aan bovenstaande eisen te voldoen.

De nieuwe warmtepomp is opgevat als een monoblocksysteem waarbij de binnen- en buitenmodule met elkaar verbonden zijn via waterleidingen. De binnenunit bevat naast het hydraulisch systeem ook een boiler voor warm water met een inhoud van 200 liter. Temperaturen tot 70 graden zijn mogelijk.

De binnenunit is met afmetingen van 1600 x 595 x 680 mm ook plaatsbesparend, en weegt slechts 77 kg. Ideaal voor kleinere technische ruimtes in appartementen. Met een geluidsniveau van slechts 40 dB(A) is de binnenunit bijna niet hoorbaar. Ook op de buitenunit is het geluidsniveau beperkt tot 53 dB(A).

