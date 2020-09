Vorig jaar had Samsung een wereldprimeur te pakken met zijn revolutionaire opvouwbare smartphone. Nu is er de Galaxy Z Fold2.

De Galaxy Z Fold2 is vanaf 18 september in België verkrijgbaar voor een richtprijs van 1999 euro en kan nu al voorbesteld worden. De opvouwbare smartphone is verkrijgbaar in zwart en brons.

Samsung leerde heel wat uit de feedback van de eerste generatie foldables. Zo heeft de Galaxy Z Fold2 twee vrijwel randloze Infinity-O schermen. Het Cover Screen is 6,2 inch en het hoofdscherm 7,6 inch, wat allebei groter is dan op de Galaxy Fold.

Dankzij het Cover SCreen hoef je niet langer de smartphone uit te vouwen als je je email checkt, iets opzoekt of snel even wat van je favoriete content bekijkt. Maar als je dat wel doet, trakteert het grote 7,6 inch hoofdscherm je op een overweldigende ervaring. Doordat het scherm vrijwel geen randen heeft en de camera aan de voorkant geen inkeping heeft, lijkt het scherm optisch nóg groter. Met de aanpasbare 120 Hz refresh rate ben je verzekerd van soepel scrollen en gamen.

Het Hideaway-scharnier laat toe om de smartphone, net als bij een laptopscherm, onder verschillende hoeken open te zetten. Ongewenste deeltjes en stof krijgen bovendien geen kans meer dankzij de kleine ruimte tussen de behuizing en de scharniertjes.

Met de Flex-modus is het eenvoudiger dan ooit om in real-time content vast te leggen en te bekijken. Met de Capture View-modus hoef je de Camera-app niet meer te verlaten. Je bekijkt de foto of video die je net hebt gemaakt of bekijkt tot vijf van je meest recente shots op de onderste helft van het scherm, terwijl de preview van je nieuwe creatie al te zien is in de bovenste helft.

Met de Galaxy Z Fold2 bouwt Samsung voort op de Galaxy-legacy en rekt de grenzen van mobiele innovatie en technisch vernuft verder op. Je maakt gebruik van ultrahoge snelheden dankzij 5G, terwijl de 4,500mAh batterij voor de hele dag en Super Fast Charging betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over de power.

Hieronder een overzicht van de specs: