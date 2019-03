Een reeks nieuwe EcoTank-printers van Epson moet je helpen te besparen op inktverbruik. Ze zijn verkrijgbaar vanaf april 2019 en compacter dan voorheen.

Met drie nieuwe EcoTank-printers – ET-2720, ET-2726, ET-2756 – kan je tot wel 90% op inktkosten besparen, zegt Epson. Wie nog niet vertrouwd is met het EcoTank-principe: in plaats van traditionele inktcartridges maken deze printers gebruik van een inkttank die je kan bijvullen met inktflessen. De set flessen die bij deze printer worden meegeleverd, staat gelijk aan de inkt uit 88 cartridges. Hiermee kunnen maximaal 14.000 pagina’s in zwart-wit en 6.500 pagina’s in kleur worden afgedrukt.

De plaats van de inkttank is bij deze nieuwe generatie printers ook gewijzigd. Die bevindt zich niet langer aan de zijkant, maar krijgt nu een plaats aan de voorzijde, volledig geïntegreerd in het design. Daardoor zijn de printers compacter en is nu duidelijker te zien hoeveel inkt er nog overblijft.

Om de inkttank te vullen moest je tot op heden ook knijpen in de inktflessen om de inkt er uit te krijgen. Dat is nu niet langer nodig. In elke tank kunnen daarnaast alleen de juiste kleuren worden ingevoerd.

De drie modellen hebben elk hun eigen features. De ET-2720 en ET-2726 zijn speciaal ontwikkeld voor wie een instapl 3-in-1-printer zoekt, terwijl de ET-2756 over nog wat extra functies beschikt, zoals dubbelzijdig printen en een SD-kaartsleuf. Alle drie de printers hebben Wi-Fi aan boord.

De ET-2720 heeft een zwarte behuizing, terwijl de ET-2726 en ET-2756 zijn voorzien van een nieuwe, witte afwerking. De ET-2720, ET-2726 en ET-2756 zijn vanaf april 2019 verkrijgbaar, voor respectievelijk € 299, € 299 en € 399.

