Loewe Technology presenteert Loewe iconic, een nieuw, opvallend design-TV-model. Loewe iconic is meer dan een hoogwaardige TV met geluidsinstallatie, Loewe iconic is een sculpturaal, allesomvattend designicoon – verkrijgbaar in twee exclusieve kleurvarianten, Graphite Grey en Clay White. Loewe iconic is bovendien Made in Germany.

Al bijna een eeuw lang staat het merk Loewe voor inventiviteit en luxe consumentenelektronica. Naast het unieke Loewe-design vormen de pioniersgeest en de jarenlange ervaring van de Loewe-specialisten bij de ontwikkeling van innovatieve technologie het DNA van het merk. De symbiose van Loewe in de nieuwe categorie audio 2020 in combinatie met de traditionele TV-categorie culmineert in het nieuwe, buitengewone designwerk: Loewe iconic.

Loewe iconic is geen standaard TV, maar verfijnt met zijn sculpturale vorm het interieur tot een kunstzinnige en galerieachtige leefruimte. Zo wordt de woning meer dan een woonruimte – het wordt een plek om te genieten van kunst, ambacht en cultuur – met Loewe iconic als liefdevol vormgegeven middelpunt. De basis is de unieke, hoogwaardige inbouwoplossing van het materiaal Syno-Stone, kleurvariant Graphite Grey. Syno-Stone is een massief mineraal materiaal dat door zijn niet-poreuze oppervlak duurzaam en bovendien uiterst hygiënisch is.

De vloeiende en elegante vormentaal met het voor Loewe kenmerkende 360-graden-design past uitstekend in kunstzinnige en artistiek beïnvloede interieurs en is daarmee perfect voor iedereen die een designklassieker van de toekomst wil beleven. Deze krachtige opstellingsoplossing is gecreëerd door de Duitse designsmederij van Loewe in haar hoofdkantoor in Kronach.

Loewe iconic combineert een uniek design met geavanceerde TV- en audiotechnologie. U kunt kiezen uit twee varianten en ultramoderne OLED-displays in beeldschermformaten van 55 en 65 inch. Bovendien is een soundbar elegant geïntegreerd achter het stoffen paneel. Hierdoor kunnen beeld en geluid perfect worden genoten: Met kunstig ontworpen, gekalibreerde kleuren en tonen, muziek en stemmen die zo echt klinken dat het een kunst op zich is.



Geavanceerde TV-technologie – individueel gekalibreerd

De twee stilistisch buitengewone TV-modellen Loewe iconic.65 en Loewe iconic.55 leveren een perfect TV-beeld. Daarvoor zorgt de nieuwste generatie OLED-panelen in combinatie met de voor elk TV-toestel individueel uitgevoerde kalibratie. De 4K OLED-TV’s met ultrahoge resolutie, die op een hightech productielijn in het hoofdkantoor van Loewe in Kronach worden geproduceerd, zijn al in de fabriek gekalibreerd, zodat een uitstekende beeldkwaliteit is gegarandeerd vanaf het eerste inschakelen van het toestel. De iconische modellen van Loewe zijn gebaseerd op decennialang geoptimaliseerde algoritmen en zorgen voor een natuurlijk, harmonieus beeld en voor plezierige Home Cinema op het hoogste niveau. Dankzij HLG, HDR10 en Dolby Vision™ nemen contrastrijke beelden en een indrukwekkend kleurenspectrum de kijker mee naar oneindige vergezichten.

Een natuurlijke audio-ervaring met indrukwekkend, kamervullend bioscoopgeluid

De soundbar is perfect geïntegreerd in het ontwerp en biedt een natuurlijke audio-ervaring met indrukwekkend, kamervullend bioscoopgeluid en een uitstekende spraakverstaanbaarheid, zelfs in grotere ruimtes. Dit wordt gewaarborgd door 360 watt totaal muziekvermogen. De soundbar is een 3.1 geluidssysteem dat eenvoudig kan worden uitgebreid tot een 5.1 constellatie. Hij heeft drie geïntegreerde luidsprekers (links, rechts en midden) en twee subwoofers. Dolby Atmos, DTS:X, Multiroom via Play-Fi, WDAL, AVR-adapters worden ondersteund. Bovendien kunnen twee voor- en twee achterluidsprekers en een subwoofer (bijv. Loewe klang mr1/3/5, Loewe klang sub1) draadloos en zonder latentie worden gekoppeld. Wanneer frontluidsprekers worden gekoppeld, veranderen de linker- en rechterdrivers van de soundbar automatisch in centerluidsprekers. Het koppelen van oudere actieve luidsprekers of actieve versterkers is ook mogelijk via AVR-adapters zonder extra adapteroplossing.