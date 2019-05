Stofzuigen is geen klus waar we naar uitkijken, maar toch noodzakelijk willen we onze leefomgeving proper houden. Sta je op het punt om je stofzuiger te vervangen door een nieuw model, bekijk dan zeker eens de draadloze toestellen of overweeg om een robotstofzuiger in huis te nemen die de karwei quasi volledig overneemt. Rowenta introduceerde onlangs 2 nieuwe toestellen waarbij een optimale reiniging en jouw comfort prioriteit is.

Air Force Flex

Zijn naam verraadt het al een beetje: de Air Force Flex combineert flexibiliteit met pure zuigkracht en geraakt zelfs bij lage en moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij het slimme ontwerp met een flexibele buis en zuigmond met LED-verlichting kun je overal stofzuigen zonder voorover te hoeven buigen. De Rowenta Air Force Flex beschikt over een zuigkracht tot 100 Air Watts, maar is tegelijkertijd ook tot twee keer stiller dan de Rowenta Air Force 360-serie.

Smart Force Essential Aqua

Hier zijn we nog iets meer van onder de indruk. De Smart Force Essential Aqua is een autonome robotstofzuiger die komaf maakt met het stof en vuil op harde vloeren. Met de extra doekhouder kan de Smart Force Essential Aqua je vloeren tegelijkertijd stofzuigen én dweilen om het fijnste stof te verwijderen. Het toestel heeft drie verschillende schoonmaakstanden (voor complexe plaatsen, voor een snelle schoonmaakbeurt van 30 minuten of voor het schoonmaken van muren en plinten) en beschikt over zeven programmeerslots voor elke dag van de week.