De nieuwe mesh-router van Google is vanaf vandaag beschikbaar in België en in 9 nieuwe Europese markten: Noorwegen, Zweden, Denemarken, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Ierland en Nederland.

Nest Wifi werd vorig jaar in oktober in de VS gelanceerd en is de opvolger van de al wat oudere Google Wifi. De Nest Wifi is bovendien niet langer alleen een mesh router maar huisvest ook slimme speakers.

De hoofdrouter sluit je aan op je modem terwijl je de extenders, de Nest Wifi-punten, doorheen de woning plaatst om het wifi-signaal te versterken. Die Nest Wifi-punten hebben bovendien ingebouwde microfoons waarmee Google Assistant kan worden opgeroepen.

De Nest Wifi is naar eigen zeggen dubbel zo snel als zijn voorganger en de wifi-dekking zou ook 25 procent beter zijn. Een basispakket, met één router en één Wifi-punt, zou volgens Google al goed een woning tot 210 vierkante meter vlot van wifi moeten kunnen voorzien.

Goedkoop is die oplossing evenwel niet: dat basispakket gaat 259 euro kosten. Afzonderlijk kosten het Nest Wifi-punt 139 euro en de Nest Wifi-router 159 euro. Wie wat uitkijkt bij het shoppen vind voor goedkopere prijzen al mesh-oplossingen met twee extenders in de winkel.

Een ander nadeel is dat de Nest Wifi-punten niet langer een ethernetpoort hebben, dus kan je niet langer een bestaand, bedraad netwerk gebruiken om de snelheden een boost te geven.

Wel interessant zijn de familie-opties die Google standaard aanbiedt. Met ‘Wifi voor het gezin’ op de Google Home- of Google Wifi-app bepaal je hoeveel tijd je kinderen voor een scherm doorbrengen. Zo kan je vlot het internet afsluiten voor een of meerdere toestellen, of bepaalde schema’s instellen waarop er wel op het internet kan worden gegaan. Ook kan je inhoud voor volwassenen op de apparaten blokkeren, gebruik je eenvoudig groepen en de SafeSearch-technologie van Google.

De speaker van het Nest Wifi-punt is dezelfde als de Nest Mini, en kan je toevoegen aan een speakergroep. Hiermee heb je dan een beginnend multiroom audiosysteem in huis. Het Nest Wifi-systeem werd bovendien ook ontwikkeld als basis voor smarthome-apparaten. Daarom kun je er bepaalde apparaten rechtstreeks, zonder hub, op aansluiten, zodat je de populairste lampen en stekkers direct in de Google Home-app kunt instellen.

Tel je al die mogelijkheden op, en heb je nog geen dergelijke toestellen in huis staan, wordt de Nest Wifi wel een interessante propositie.