Je kent wellicht het probleem dat in bepaalde hoeken, kamers of verdiepingen in je woning of appartement draadloos internet niet optimaal werkt. Het is te traag, de verbinding durft wegvallen of soms heb je zelfs geen internet.

Vroeger loste je dat op door een sterkere router te kopen, een wifi-repeater of -extender of een extra access point. Maar daarmee waren niet steeds alle problemen verholpen. Met multiroom of mesh wifi los je dat in één klap op. Concreet worden er naast het hoofdstation (of de meshrouter) extra toestellen (of stations) geplaatst in de hele woning waardoor het bereik optimaal wordt en draadloos internet vlug genoeg werkt.

Het mesh-netwerk is een netwerk van toestellen die allemaal met elkaar communiceren en één netwerk vormen. Het zorgt ervoor dat je steeds verbonden bent met het sterkste station, en dat je overal snel internet hebt.

Heb je een traditionele router staan, dan zal die elke ruimte van internet moeten voorzien, hoe ver die zich ook bevinden. En dat heeft een effect op de bandbreedte of snelheid van je draadloze internet. Het bereik van elke router is ook afhankelijk van veel zaken: de plaats van de router, de specifieke bouw van je woning (betonnen muren, hout), extra verdiepingen of de storing van andere apparaten zoals een draadloze telefoon of microgolfoven.

Bij mesh wifi ga je niet één-op-één verbinden met de router, maar telkens met het sterkste station. Loop je doorheen de woning met je smartphone dan gaat deze bijvoorbeeld op de bovenverdieping verbinding maken met het signaal van het extra station dat daar staat. En dat zonder dat je hiervan iets merkt of de verbinding gaat haperen. Deze techniek heet seamless roaming.

Ook een tweede technologie speelt een belangrijke rol bij mesh: beamforming. Hierdoor weet het station steeds waar jouw toestel zich bevindt, en gaat het als het ware het signaal meer richten op dat toestel. Daardoor gaat er geen bandbreedte nodeloos verloren.

Altijd draadloos

In vergelijking met een access point werken de losse stations steeds draadloos. Enkel het basisstation moet nog via een ethernetkabel op de modem worden aangesloten.

Eén netwerk

Wanneer je met (oudere) extenders of access points werkt durft het wel eens voorvallen dat jouw woning over meerdere netwerken beschikt. Dat is uiteraard niet zo praktisch als je weet dat er regelmatig nieuwe toestellen de woning vervoegen, en dat je dan telkens de connectie eenmalig moet instellen. Ook moet je handmatig wisselen tussen twee

Met mesh heb je slechts één netwerk ter beschikking (naast eventueel een gastnetwerk). Da’s uiteraard lekker makkelijk als je nieuwe apparaten wenst toe te voegen.

Sneller connectie en sneller internet

Doordat alle stations één netwerk vormen, is een verbinding met zo’n station razendsnel zonder dat je hiervan iets merkt. Dat is bij een extender wel eens anders.

Bovendien gaat een extender wel je bereik vergroten maar wordt de internetsnelheid hierbij gehalveerd

Makkelijke installatie en beheer

Mesh wifi is doorgaans erg makkelijk in te stellen: alle communicatie verloopt via een app op je smartphone, die je doorheen het installatieproces loodst. Vaak hoef je alle toestellen slechts aan te sluiten op een stopcontact (en het hoofdstation ook op de router) en alles werkt automatisch.

In de app kan je vaak heel wat verschillende dingen regelen. Denk aan het instellen van ouderlijk toezicht of een gastnetwerk, Quality of Service (QoS) of op sommige modellen althans, VPN-functies.

Verschillende aankoopopties

Wanneer je multiroom wifi overweegt, heb je bij de aankoop verschillende opties. Ofwel koop je een specifiek pakket met 2, 3 of 4 stations of satellieten. Het aantal stations is dan afhankelijk van de grootte van je woning. Je kan dan klein starten, twee stations kopen en zien of het draadloze internet beter is na installatie. Achteraf kan je dan nog steeds een extra station aankopen.

Ofwel koop je een afzonderlijke mesh-router die voorbereid is de op de mesh wifi-functie.

Let er bij de aankoop goed op hoeveel stations het mesh-netwerk ondersteunt. Normaal gezien is dat met 4 of 5 stations ruimschoots voldoende, maar er zijn ook modellen die tot 10 stations gaan. Dat kan dan weer interessant zijn bij zeer grote villa’s of op kantoren.

Zijn er dan geen nadelen?

Die zijn er altijd. Eentje die in het oog springt is de kostprijs van pakketten met mesh wifi. De prijzen van de betere kits met drie stations situeren zich nog steeds rond de 300 euro en meer. Er zijn al goedkopere instapkits rond de 200 euro maar die gebruiken tragere doorvoersnelheden op zowel de 2,4 GHz-band als de 5 GHz-band.

Voor kleinere woningen of appartementen volstaat een degelijke traditionele router.

Voor al die extra stations zal je in de woning wel een plek moeten vinden, en dat in de buurt van een stopcontact. Je zal die ook graag wensen weg te stoppen…

