Op een regenachtige zondag komt niemand graag buiten. Samen onder een dekentje nestelen met een snack voor de tv is voor ons Belgen een welgekende winteractiviteit. Toch steelt het huishouden maar al te vaak tijd van de quality time die we aan ons gezin zouden willen besteden. Indesit wil graag iedereen op zijn gemak krijgen. Met haar gebruiksvriendelijke huishoudapparaten doet het hele gezin snel én samen het huishouden om nadien heerlijk te genieten van de film.

De DoItTogether-campagne van Indesit is gericht op het moderne gezin: geen onderverdeling meer tussen de zware klussen voor de man en de zorgende taken voor de vrouw, maar wel gender equality en een eensgezind huishouden. Dankzij Indesits brede aanbod aan gebruiksvriendelijke producten, worden de dagelijkse taken voor iedereen een makkie. Voor een snel en makkelijk resultaat zijn de toestellen met één klik op de knop te bedienen.

Push & Wash

De film staat klaar om af te spelen maar het wasgoed heeft nog een goede wasbeurt nodig. Omdat niemand het begin wil missen, gaat iedereen meteen aan de slag! Terwijl papa de was laadt en de kids hem helpen, maakt mama de popcorn klaar. Dankzij één knop wordt de Innex wasmachine ingeschakeld, het programma geselecteerd en de machine gestart. Na slechts 45 minuten is de was in al zijn eenvoud schoon.

Zijn de kiddo’s nog te klein om echt mee te helpen, maar proberen ze het wel graag? De Keylock-functie voorkomt dat instellingen wijzigen wanneer het bedieningspaneel per ongeluk wordt aangeraakt. De nieuwsgierige peuter kan de wasmachine dus niet meer openen of je fijne was op een hoog toerental zetten.

