Het heeft enkele maanden geduurd sinds de lancering van de Belgische versie van de Google Assistant in mei, maar nu is er ook een mannelijke stem als optie.

Vanaf vandaag kan je de stem van jouw Google Assistant aanpassen, en kiezen tussen een vrouwelijke of mannelijke stem. Nadat de stem is gekozen, is de wijziging van toepassing op alle compatibele apparaten. De mannelijke stem is er voor Android en iOS

Google geeft in het persbericht mee hoe je dat moet instellen:

1/ Voor Google Assistant op een smartphone of tablet

Tik op de startknop van je Android-telefoon of -tablet en houd deze vast, of zeg ‘Oké Google’.

Tik rechtsonder op het kompas.

Tik rechtsboven op je profielfoto of je initiaal > Instellingen.

Tik op Assistent > Assistent-stem.

Kies een stem.

2/ Voor Google Assistant op een speaker of smart display