Apple geeft de MacBook Air een update. Het basismodel krijgt meer opslag, kost minder en het ‘butterfly’ toetsenbord moet plaats ruimen voor een nieuw met schaarmechanisme.

Zo start de prijs van de MacBook Air nu aan 1199 euro, dat is 50 euro minder dan de huidige modellen. Daarvoor krijg je een 1,1‑GHz dual‑core Core i3-processor met Turbo Boost tot 3,2 GHz. En de opslagcapaciteit verdubbelt naar 256GB (SSD).

Het basismodel kan je upgraden naar snellere processoren, waaronder een 1,1‑GHz quad‑core Intel Core i5-processor (+ 50 euro) en een 1,2‑GHz quad‑core Intel Core i7-processor (+ 130 euro). Die laatste moet vooral de grafische kracht sterk doen toenemen (+80%)

Een tweede standaardmodel kost 1499 euro en komt met een 1,1‑GHz quad‑core Intel Core i5-processor en 512GB opslag. Voor beide modellen bedraagt het standaardgeheugen 8GB.

Het Retina-scherm heeft nog steeds een resolutie van 2560 x 1600 pixels, met True Tone-technologie die het scherm aanpast op het omgevingslicht. Volgens Apple zou je met deze MacBook Air ook twee 4K-schermen kunnen aansturen, of één 6K-scherm.

De nieuwe Air gebruikt het nieuwe Magic Keyboard, dat voor de eerste maal opdook bij de 16 inch MacBook Pro. Het vernieuwde schaar­mechanisme heeft een key travel van 1mm en zorgt dat je makkelijker, nauwkeuriger en stiller typt. Het Force Touch-trackpad wordt 20% groter op de nieuwe Airs.

De ingebouwde batterij van 49,9Wh is goed voor 11 uur browsen op het internet via Wi-Fi. Opladen doe je via 1 van de 2 Thunderbolt 3-poorten (USB-C). Er is ook nog altijd een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting aanwezig.

