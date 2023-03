Victrola, al meer dan 115 jaar de toonaangevende fabrikant van vinyl draaitafels met ingebouwde luidsprekers, lanceert vandaag de Victrola Stream platenspeler, die muziekliefhebbers een draadloze vinylervaring biedt door gebruik te maken van het Sonos systeem. Met zijn elegante design en gebruiksgemak biedt deze draaitafel met WiFi-aansluiting zowel een draadloze verbinding als een hoogwaardige analoge geluidsbron.

Een unieke fysieke en digitale muziekervaring: de Victrola Stream is een ingebouwd geluidssysteem waarmee je je favoriete vinylcollectie via je Sonos-luidsprekers kunt beluisteren.

De Victrola Stream Carbon is de enige platenspeler op de markt die draadloos verbinding kan maken met Sonos, voor muziekliefhebbers die het gebruiksgemak van een Sonos-systeem willen, maar toch graag platen opzetten. Voor wie de beste plaats voor de platenspeler gewoon op het dressoir aan de andere kant van de woonkamer is. Voor wie zijn hifi-systeem allang naar de vuilnisbak is, maar wiens platencollectie nog op zolder staat. Vinyl draadloos afspelen in alle kamers van je huis, niet langer ondenkbaar!

De Victrola Stream Carbon is een moderne herinterpretatie van de klassieke platenspeler, een combinatie van tijdloos design en geavanceerde technologie. Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals een met staal versterkt MDF chassis en een koolstofvezel toonarm. De sterke constructie wordt aan alle kanten versterkt door twee met precisie geslepen aluminium staven van vliegtuigkwaliteit voor een uitzonderlijke stevigheid. Het heeft ook een centraal verlichte knop die het volume en de bronnen regelt, zodat u naadloos kunt schakelen tussen het luisteren naar uw favoriete vinylplaten en draadloos streamen via Bluetooth