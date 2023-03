Loewe breidt zijn audioportfolio uit met de compacte Loewe klang

bar3 mr soundbar, een 3,1-kanaals geluidssysteem dat met zijn zeven luidsprekers en twee subwoofers een uitstekende homecinema-ervaring en multiroom audio biedt. Via de verlies- en

latentievrije Loewe Wireless Digital Audiolink (WDAL 2.0) technologie of de geïntegreerde AV-receiver met voorversterkeruitgang en RCA-aansluitingen kan hij modulair worden uitgebreid tot een 5.1-kanaals thuisbioscoop.

De compacte Loewe **klang bar3 mr** soundbar past naadloos in het audioportfolio van Loewe. Als symmetrisch opgebouwd 3.1-systeem beschikt hij over een tweeter en een full-range luidspreker links en rechts en twee full-range luidsprekers en een tweeter als midden. Bovendien zijn aan de bovenzijde twee subwoofers geïntegreerd. Het totale vermogen van een krachtige 360 watt geeft het geluid van de TV-inhoud indrukwekkend weer. De in Duitsland ontworpen en gebouwde soundbar biedt eersteklas bioscoopgeluid of een meeslepende muziekervaring.

Als bijzonder hoogtepunt kan de Loewe **klang bar3 mr** modulair worden uitgebreid. Naast compatibiliteit met Loewe-audioproducten is dit ook mogelijk met producten van andere fabrikanten (ook oudere modellen). In totaal kunnen twee voorluidsprekers, twee achterluidsprekers en een subwoofer extra worden aangesloten. Zo kan bijvoorbeeld met luidsprekers uit de Loewe **klang mr-serie** draadloos een discreet 5.1-systeem worden gecreëerd. Uitbreiden van het systeem wordt zo eenvoudig als het maar kan, want binnen enkele seconden kunnen extra **klang mr**-luidsprekers moeiteloos aan de bestaande installatie worden toegevoegd met behulp van Loewe’s eigen Wireless Digital Audio Link (WDAL 2.0) technologie.

Het bijzondere hieraan is dat zodra er andere luidsprekers dan de

voorluidsprekers worden toegevoegd, de geïntegreerde voorluidsprekers van de soundbar automatisch als centerluidsprekers fungeren – een functie die uniek is op de

markt.

Uniek is ook de compatibiliteit met bedrade luidsprekers. Hier

vindt de aansluiting eenvoudig plaats via de geïntegreerde 5.1

AV-receiver met klassieke RCA-aansluitingen aan de

voorversterkeruitgang. Omdat zo ook de compatibiliteit met

luidsprekers van andere fabrikanten is gewaarborgd, realiseert de

Loewe **klang bar3 mr** een meeslepende

homecinema-geluidsbeleving met bijna elke bestaande luidspreker,

zonder dat een extra homecinema-receiver nodig is.

De Loewe **klang bar3 mr** ondersteunt de standaarden Dolby

Atmos, DTS:X, Multiroom via DTS Play-Fi en Loewe Wireless Digital

Audiolink. Via de AV-receiver aangesloten bekabelde luidsprekers

worden automatisch via de soundbar geactiveerd. Dankzij de

verlies- en latentievrije functionaliteit met Loewe Wireless

Digital Audiolink (WDAL 2.0) is er geen vertraging bij de

geluidsoverdracht voor de indrukwekkende Dolby Atmos

3D-luisterervaring.

Met drie HDMI-poorten, eARC, 4K pass-through en een optische

ingang (Toslink) laten de aansluitmogelijkheden met Ultra

HD-spelers, settopboxen en spelconsoles niets te wensen over. Ook

qua design past de Loewe **klang bar3 mr** soundbar met zijn

hoogwaardige materiaalkeuze perfect in de Loewe-designtaal.

De Loewe **klang bar3 mr** soundbar is vanaf april 2023

verkrijgbaar bij de geautoriseerde Loewe vakhandel.