De revolutionaire LG OLED Flex LX3 biedt een uitzonderlijke game-ervaring met ergonomisch ontworpen schermkromming, uitzonderlijke beeldkwaliteit en innovatieve gaming-mogelijkheden.

LG Electronics (LG) heeft brengt een verbazingwekkende en geavanceerde gebogen OLED-tv uit die een meeslepende game-ervaring weerspiegelt.

Met het nieuwe LG OLED Flex model kan men genieten van een aangepaste en betrouwbare meeslepende ervaring in P C console gaming en cloud gaming. De OLED Flex TV vermaakt de gebruiker ook met hoog gedimensioneerde streamings en een uitstekende geluidservaring.

Het model LX3 heeft een uitzonderlijk gebogen beeldscherm (900R), dat de gebruiker op spectaculaire wijze 20 hoeken biedt. De technologie die LG Electronics heeft gekozen voor het LX3-model is OLED. De beeldkwaliteit en streaming ratio’s zijn meer immens en boeiend om de gebruiker te helpen het nieuwe tijdperk van schermaanpassing en revolutie te verkennen.

Geweldige kleurcorrectie, contrast aanpassing, verzadiging en reactietijd en lage invoervertraging maken deze gebogen OLED Flex een gecultiveerde keuze. De LG OLED Flex model LX3 heeft een breedbeeldverhouding en verbeterd oogcomfort om de ogen van de gebruiker minder te belasten. De adembenemende weergave van het scherm zorgt voor een aangename langdurige game-ervaring.

De 42-inch buigbare weergave van de OLED Flex biedt aanpassingsmogelijkheden voor verschillende hoeken. Het is een totaal nieuw en levensvatbaar concept voor het publiek, dat geloofwaardigheid van lage oogvermoeidheid en immense weergave biedt. Het zeer interessante kenmerk van de LX3 is de op afstand bediende beeldverhouding en kromming tot 20 verschillende niveaus. Het kan tot 10 graden worden gekanteld voor een gepersonaliseerde ervaring naar keuze van de gebruiker.

Het OLED Flex LX3-model kan je ook in functie van gaming controle aanpassen van beeldkwaliteit en voorkeuren van de presets en door het verbeteren van de display correctie. Het 42-inch gebogen scherm geeft een compleet beeld en meeslepende weergave van alles wat er gebeurt in race- en role-playing games om alle grootsheid en perfectie te dekken via het geweldige scherm. Het mooie zicht en de kneedbaarheid van het scherm zijn al meer dan genoeg om de gebruiker te overtuigen van de geloofwaardigheid van de kwaliteit van het product.

De nieuwe ingebouwde apps bieden ook gemakkelijk toegang tot de screensavers en het sturen van apps voor multifunctioneel gebruik en streamings binnen het scherm. De gaming optimizers en performance boosters zijn speciaal vernieuwd voor het LG OLED Flex LX3 model en bieden flikkervrije en schitteringsvrije streamings weergave. Het biedt ook een opeenvolgende schakelfunctie met twee front-facing speakers om uitstekend geluid te leveren met behulp van Dolby Atmos, dat meer helderheid en diepte toevoegt. De buitengewone Dolby vision gaming biedt ook een uitstekende 4K refresh rate bij 120Hz. De verlichting van het LX3-model verhoogt de ambiance door te synchroniseren met de inhoud.

Kortom, het heeft alles wat innovatie en geavanceerde creativiteit tot leven brengt.

Dit fantastisch scherm is als primeur vanaf 12 november live te ervaren in Kortrijk bij Elektro Taelman en niet veel later bij geselecteerde elektrowinkels.