De nieuwe LG OLED evo is klaar om indruk te maken dankzij LG’s nieuwste tv-technologie, bijgewerkt webOS en verbeterde personaliseringsfuncties.

LG Electronics (LG) heeft haar 2023 TV line-ups onthuld, met als hoogtepunt de meest geavanceerde reeks OLED TV’s tot nu toe. Met premium self-lit beeldkwaliteit, krachtige beeldverwerkingstechnologieën en een verbeterd webOS platform dat nog meer slimme functies en diensten biedt, verheffen de nieuwste OLED TV’s van het bedrijf de kijkervaring zoals alleen LG OLED dat kan.

Een decennium nadat LG de wereld kennis liet maken met de allereerste OLED TV met groot scherm, blijft het bedrijf leider op de premium TV-markt. De baanbrekende OLED TV’s van het bedrijf zijn al 11 jaar op rij erkend bij de CES Innovation Award, en zijn in de loop der tijd blijven evolueren om steeds meer waarde te leveren aan consumenten. LG OLED staat bekend om zijn uitzonderlijke beeldkwaliteit, die levendige, nauwkeurige kleuren produceert met diep zwart en een oneindige contrastverhouding voor beelden die opmerkelijk levensecht zijn.

Naast het realiseren van meer meeslepende kijkervaringen, heeft LG’s self-lit technologie het bedrijf in staat gesteld om ongekende, visueel verbluffende TV form factors te creëren, waaronder marktprimeurs zoals de oprolbare LG SIGNATURE OLED R, en de buigbare LG OLED Flex. De LG OLED Flex werd tweemaal bekroond tijdens de CES 2023 Innovation Award en won Best of Innovation in de categorie Gaming.

De speerpunten van LG’s 2023 OLED line-up zijn de nieuwste Z3, G3 en C3 OLED evo series TV’s. Deze verbeterde, nieuwe modellen bieden een hogere helderheid en kleurnauwkeurigheid, evenals verbazingwekkende helderheid en details dankzij de precisie en prestaties van de LG OLED evo-technologie en de nieuwe α9 AI Processor Gen6.

De nieuwste Alpha-serie processor maakt gebruik van LG’s meest geavanceerde AI-ondersteunde Deep Learning technologie om uitstekende beeld- en geluidskwaliteit te garanderen. AI Picture Pro biedt nu verbeterde upscaling voor een betere helderheid en verbeterde dynamische tone mapping, waardoor de diepte en details in elk frame zichtbaar worden. AI Picture Pro integreert ook een beeldverwerkingstechnologie die belangrijke objecten, zoals gezichten van mensen, detecteert en verfijnt om ze een meer levensechte HDR-kwaliteit te geven. De α9 AI Processor Gen6 zorgt niet alleen voor verfijning van de beeldweergave, maar ook voor LG’s AI Sound Pro; een functie die kijkers helpt op te gaan in de actie op het scherm door virtueel 9.1.2 surround-geluid te leveren via het ingebouwde luidsprekersysteem van de tv’s.

Een andere belangrijke upgrade die is toegepast op de OLED evo G3-serie van dit jaar is LG’s Brightness Booster Max-technologie, die gloednieuwe architectuur voor lichtregeling en lichtversterkende algoritmen bevat om de helderheid met maximaal 70 procent te verhogen.1 De helderheid wordt pixel voor pixel in kaart gebracht en geregeld, wat resulteert in scherpere, realistischere beelden.

LG’s 2023 G3 OLED evo modellen zijn ook voorzien van een esthetische upgrade via de introductie van het ultra-naadloze One Wall Design.2 De modellen van dit jaar brengen stijl en moeiteloze elegantie in de woonkamer, zonder zichtbare tussenruimte bij montage aan de muur.

Ook blijft LG zijn technologisch leiderschap inzetten, niet alleen om producten en diensten te creëren voor een beter leven. 2023 LG OLED TV’s zijn ontworpen om vriendelijker te zijn voor het milieu, vanaf de productie tot en met de verwijdering, waardoor duurzame cycli ontstaan. LG OLED TV’s hebben geen achtergrondverlichting, wat betekent dat elke TV minder materialen nodig heeft om te produceren dan een conventionele LED TV. Ze gebruiken ook veel onderdelen die gemaakt zijn van gerecyclede kunststoffen en worden zelfs verzonden in eco-verpakkingen gemaakt van recyclebare materialen en met single-color printing. Alle OLED-televisies van LG 2023 zijn beter voor de ogen van de kijker en hebben het certificaat voor weinig blauw licht van TÜV Rheinland en flikkervrij van UL Solutions.

LG OLED introduceert in 2023 ook een vernieuwde, meer gepersonaliseerde gebruikerservaring. Met de nieuwste versie van webOS presenteren de modellen van dit jaar All New Home, een opnieuw ontworpen gebruikersinterface (UI) die een schat aan personaliseringsopties en meer gemak dan ooit biedt. De nieuwe ‘Quick Cards’ bieden gebruikers eenvoudig toegang tot de content en diensten die ze het meest gebruiken – allemaal gegroepeerd in logische categorieën zoals Home Office, Gaming, Muziek en Sport. LG’s meer geavanceerde webOS maakt het gemakkelijk voor iedereen die de TV gebruikt om te genieten van gepersonaliseerde aanbevelingen op maat van hun eigen voorkeuren die worden bepaald op basis van de kijkgeschiedenis en kijkgewoonten.

De gepersonaliseerde gebruikerservaring op de LG OLED TV wordt verder versterkt door AI Concierge, dat elke gebruiker een lijst met contentkeuzes biedt op basis van zijn gebruik in het verleden en zoekopdrachten, en een selectie van trending content biedt om door te bladeren.

LG OLED TV’s zijn ontworpen voor eersteklas home cinema-ervaringen en blijven de beeld- en geluidsverbeterende mogelijkheden van Dolby Vision en Dolby Atmos ondersteunen. Bovendien bieden de LG TV’s van dit jaar een naadloze integratie met de nieuwste LG soundbars, die uitstekende meerkanaals surround sound leveren met IMAX enhanced quality powered by DTS:X. LG TV en soundbar bieden ook samen de WOW Orchestra3-functie, die gebruik maakt van de audiokanalen van beide producten om sterker, meeslepender geluid te produceren.

Zoals verwacht ondersteunen de 2023 OLED-modellen van LG een groot aantal functies die voldoen aan HDMI 2.1a. Ze zijn ook de eerste tv-toestellen die door de HDMI-organisatie zijn gecertificeerd voor de onlangs aangekondigde Quick Media Switching VRR (QMS-VRR). QMS-VRR kan het tijdelijke ‘zwarte scherm’ elimineren dat soms optreedt bij het schakelen tussen inhoud die wordt afgespeeld vanaf verschillende bronapparaten die zijn aangesloten via de HDMI 2.1a-poorten van de TV.4

De ultieme gaming displays, LG’s zelfverlichte OLED TV’s hebben een 0,1 milliseconde responstijd, lage input lag en tot vier HDMI2.1a compliant poorten. LG OLED-tv’s zijn ook uitgerust met de Game Optimizer, waarmee gebruikers snel gaming-specifieke functies kunnen selecteren en schakelen, zoals weergavepresets voor game-genres. Instellingen voor G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium en variabele verversingssnelheid (VRR) zijn ook gemakkelijk toegankelijk vanuit de Game Optimizer.