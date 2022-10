Maak kennis met de kleinste en lichtste ruisonderdrukkende oordopjes: de LinkBuds S van Sony. Deze draadloze oordopjes bieden een nieuwe geluidservaring dankzij de sensortechnologie van Sony en een ultraklein en lichtgewicht ontwerp voor de hele dag comfort.

Helder geluid in een zeer compact ontwerp

Geraak extra gemotiveerd, wanneer je de LinkBuds S draagt. Deze oordopjes staan garant voor helder geluid in een zeer compact ontwerp. Ze hebben een per

fecte pasvorm, zijn eenvoudig op te laden via USB-C en bieden kristalheldere kwaliteit voor telefoongesprekken en muziek. Deze oordopjes bieden uitstekende ruisonderdrukking via de bekroonde Integrated Processor V1 en een unieke geluidservaring voor gaming, thuiswerken, navigatie en snelle toegang tot muziek via Spotify.

Verbonden blijven met de wereld

Bij een bushalte, met de trein naar je werk of luisterend naar muziek tijdens je vlucht. In het dagelijks leven situaties waarin je verbonden wilt blijven met de wereld in het algemeen, maar je ook moet concentreren op iets anders. LinkBuds S zijn speciaal ontworpen voor deze gebruiksmomenten. De innovatieve modus voor omgevingsgeluid maakt communicatie mogelijk zonder de oordopjes uit te doen of over te schakelen van muziek naar spraakoproepen. Muziekliefhebbers kunnen blijven genieten van entertainment zonder gedoe en tijdverlies.

Oog voor comfort

Sony heeft de LinkBuds S ontwikkeld als ’s werelds kleinste en lichtste echt draadloze oordopjes met het oog op comfort. Naast het ergonomische ontwerp, dat geoptimaliseerd is om de hele dag te dragen, weegt dit model slechts 4,8 gram en biedt het een uitstekende pasvorm voor elk type gebruiker. Deze oordopjes zijn ideaal voor verschillende toepassingen: thuis werken, op kantoor, gamen of naar muziek luisteren tijdens het woon-werkverkeer.

Heldere gesprekken

Wilt u gehoord worden? LinkBuds S zorgen voor heldere gesprekken, zelfs bij veel lawaai. De LinkBuds hebben speciale microfoon- en luidsprekerunits in elke oordop en maken gebruik van geavanceerde signaalverwerking om de stem nauwkeurig op te vangen. Het gebruikte algoritme is ontwikkeld met behulp van AI-machineonderwijs en gebruikt meer dan 500 miljoen spraakmonsters in het ruisonderdrukkingsproces. Je hoort anderen boven de ruis uit, zelfs als je niet terug kunt praten.

Quick Attention

De Quick Attention-modus is ook beschikbaar voor de LinkBuds S, die gemakkelijk toegankelijk is via de aangename touch-pads op de oordopjes. Door de touch-pads aan te raken wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld en worden de microfoons geactiveerd. Zo is het mogelijk om een gesprek te voeren of naar een aankondiging te luisteren – zonder de oordopjes te verwijderen. Met de touch-pads kunt u ook van nummer veranderen, het volume regelen en een telefoongesprek opnemen.

Perfect om verbonden te blijven met de online en offline wereld dankzij ambient sound mode

Zeer kleine en lichte oordopjes van slechts 4,8 gram voor een prettig draagcomfort gedurende de hele dag

LinkBuds S biedt digitale noise cancelling met de Integrated Processor V1

Uitgerust met High-Resolution Audio Wireless geluidstechnologie voor een uitstekende geluidsweergave voor alle typen gebruikers

Perfecte gesprekskwaliteit voor telefoongesprekken via Sony’s Precise Voice Pickup-technologie en slimme functies zoals Speak-to-Chat en Quick Attention

Indrukwekkende batterijduur van 6 uur met noise cancelling en snellaadfuncties via opbergcase voor maximaal 20 uur luistergenot

Eenvoudig koppelen via Bluetooth met Fast Pair en Swift Pair

Gepersonaliseerd luisteren via Sony Headphones Connect-app voor Android en IOS

IPX4 waterbestending en gemaakt van gerecycled plastic

http://www.sony.be