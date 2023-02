● Open stick design voor perfect draagcomfort

● True Adaptive Noise Cancelling met 17 verschillende ANC-filters en omgevingsgeluid

● High-fidelity 12 mm neodymium dynamische drivers aangedreven door JBL Signature Sound

● Gepersonaliseerde geluidservaring met Personi-Fi 2.0

● Meeslepende JBL Spatial Sound vanaf elke bron of elk apparaat

● Tot 40 uur luisterduur zonder ANC (tot 8 uur in de oordopjes en nog eens 32 uur in de case) of tot 30 uur luisterduur met ANC (tot 6 uur in de oordopjes en nog eens 24 uur in de case).

● Qi-compatibel draadloos opladen

● 6 microfoons voor geruisloze gesprekken dankzij dubbele beamforming microfoons op elke oordop

● IP54 waterdichte en zweetbestendige oordopjes, en IPX2 in de oplaadcase

● Bluetooth 5.3 LE audio compatibel*

● Multi-point verbinding voor het aansluiten van meerdere apparaten tegelijkertijd

● Meer functies beschikbaar via de JBL Headphones App

● Prijs €179,99