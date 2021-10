Robots zouden je huis precies moeten schoonmaken zoals jij dat wilt en zouden alles moeten weten over jouw specifieke instructies en unieke voorkeuren. iRobot Corp., toonaangevend op het gebied van consumentenrobots, biedt klanten nog meer controle over hun schoonmaakzaken met de Roomba® j7+-robotstofzuiger en nieuwe functies ondersteund door iRobot Genius™ 3.0 Home Intelligence. iRobot Genius 3.0 is beschikbaar voor alle verbonden robots van iRobot.

De iRobot Roomba j7+ is zo ontworpen dat hij perfect in je huishouden past, en is een meedenkende, op samenwerking gerichte schoonmaakpartner die elke keer opnieuw zorgt voor uitstekende schoonmaakprestaties. De j7+ wordt ondersteund door iRobot Genius 3.0 en beschikt over PrecisionVision Navigation. Daardoor wordt de stofzuiger slimmer na elk gebruik. De robot leert de beste manier om zich door je huis te bewegen en onthoudt specifieke kamers en meubels, om zo schoon te kunnen maken waar dat het meest nodig is. Daarnaast kan de stofzuiger automatisch beginnen met schoonmaken als je thuis vertrekt en stoppen als je terugkomt.

De Roomba j7+ neemt de tijd om je schoonmaakvoorkeuren en -regels te leren kennen, vraagt om en reageert op feedback, en onthoudt die feedback voor toekomstige poetsbeurten. Bovendien herkent en ontwijkt de stofzuiger kabels en huisdieruitwerpselen, zodat je zeker weet dat de schoonmaaktaak goed wordt uitgevoerd. Dankzij de Pet Owner Official Promise (P.O.O.P.) vervangt iRobot elke Roomba j7+ die huisdieruitwerpselen niet uit de weg gaat*.

iRobot Genius 3.0 Home Intelligence

iRobot Genius is beschikbaar voor alle robotstofzuigers en dweilrobots van iRobot2. De nieuwste digitale features van iRobot Genius 3.0 die ook worden ondersteund door de Roomba j7+ zijn:

Clean While I’m Away – Robots moeten zich aanpassen aan jouw schema. Met behulp van de locatieservices op je telefoon kun je nu een gebied rondom je huis instellen, zodat de robot automatisch begint met schoonmaken wanneer je telefoon het gebied verlaat, en weer stopt wanneer je het gebied binnenkomt.

– Robots moeten zich aanpassen aan jouw schema. Met behulp van de locatieservices op je telefoon kun je nu een gebied rondom je huis instellen, zodat de robot automatisch begint met schoonmaken wanneer je telefoon het gebied verlaat, en weer stopt wanneer je het gebied binnenkomt. Smart Map Coaching en Room Name Suggestions – De robot leidt nieuwe klanten door de initiële installatie en hun schoonmaaktaken om hun Smart Map te personaliseren. Zo zorgt de robot ervoor dat de Smart Map geoptimaliseerd is om de robot op een intelligente en efficiënte wijze door het huis te laten bewegen. De robot helpt ook met Smart Map-personalisatie door automatisch kamernamen te suggereren zodra hij het in kaart brengen van de layout van het huis heeft afgerond en klaar is om de Smart Map te creëren.

– De robot leidt nieuwe klanten door de initiële installatie en hun schoonmaaktaken om hun Smart Map te personaliseren. Zo zorgt de robot ervoor dat de Smart Map geoptimaliseerd is om de robot op een intelligente en efficiënte wijze door het huis te laten bewegen. De robot helpt ook met Smart Map-personalisatie door automatisch kamernamen te suggereren zodra hij het in kaart brengen van de layout van het huis heeft afgerond en klaar is om de Smart Map te creëren. Cleaning Time Estimates – In tijdsnood? Vergeten om je robot aan te zetten en zijn je gasten al onderweg? Kijk hoelang een schoonmaaktaak duurt met de nieuwe Clean Time Estimates. Deze functie is beschikbaar voor iRobot Imprint Smart Mapping-robots**. Gebruikers kunnen hiermee een tijdsinschatting zien in de iRobot Home App op basis van de kamer – of kamers – die ze hebben geselecteerd voor een specifieke schoonmaaktaak.

– In tijdsnood? Vergeten om je robot aan te zetten en zijn je gasten al onderweg? Kijk hoelang een schoonmaaktaak duurt met de nieuwe Clean Time Estimates. Deze functie is beschikbaar voor iRobot Imprint Smart Mapping-robots**. Gebruikers kunnen hiermee een tijdsinschatting zien in de iRobot Home App op basis van de kamer – of kamers – die ze hebben geselecteerd voor een specifieke schoonmaaktaak. Quiet Drive – Als je een specifiek gebied moet schoonmaken, maar tijdens je andere bezigheden even niet gestoord wil worden, kun je de robot opdragen om stil te zijn als deze zich van en naar schoonmaaktaken verplaatst. Quiet drive schakelt de stofzuigonderdelen uit als de robot niet actief bezig is met een schoonmaaktaak.

Zo slim dat hij op rommel kan anticiperen

Aan al je schoonmaakbehoeften wordt gedacht – zelfs die waarvan je zelf nog geen weet hebt. Dankzij iRobot Genius leert de Roomba j7+ wat je schoonmaakvoorkeuren zijn en geeft hij je automatisch gepersonaliseerde suggesties. Daarbij houdt de stofzuiger zelfs rekening met momenten waarop je huis misschien vaker moet worden schoongemaakt, zoals het pollenseizoen of wanneer je huisdier ruift. Omdat de j7+ specifieke kamers en de momenten waarop jij wilt schoonmaken onthoudt, kan de stofzuiger suggesties doen voor gepersonaliseerde schoonmaakschema’s, zoals in de keuken na het ontbijt. Dankzij de ondersteuning van iRobot Genius vraagt de j7+ je zelfs of je wilt schoonmaken als je van huis bent en of hij moet stoppen als je terugkomt. Voor een nog betere schoonmaakervaring draagt de unieke Imprint™ Link Technology van iRobot de Braava jet® m6-robot op om pas te dweilen nadat de Roomba j7+ klaar is met stofzuigen.

Een uniek ontwerp

De Roomba j7+-robot en zijn Clean Base® Automatic Dirt Disposal zijn zo ontworpen dat ze in elk huis passen. De robot heeft een aantrekkelijke afwerking van geweven metaal en een intuïtief ontwerp met één knop. De Clean Base is volledig opnieuw ontworpen om onder tafels te passen en neemt minder ruimte in beslag. De premium, geweven stijl en leren treklus passen perfect bij je inrichting en door de verborgen opbergruimte heb je altijd een extra stofzuigerzak bij de hand. Dankzij de Clean Base hoef je je maandenlang niet druk te maken over stofzuigen. De Roomba j7+ kan zichzelf namelijk legen in de bijgeleverde stofzuigerzak die pas na zestig dagen vervangen hoeft te worden. Dat is twee keer zo lang als bij andere merken. Bovendien komt er bij het legen van het Clean Base Automatic Dirt Disposal-systeem geen stof of vuil vrij. Het enige wat je hoeft te doen, is de gebruikte zak weggooien en deze te vervangen door een nieuwe.

Benieuwd naar meer?

* Aanbieding geldig tot een jaar na aankoop en geldt alleen voor vervanging van het product. Beschikbaar in beperkte jurisdicties, aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.

** Bepaalde digitale functies van iRobot Genius werken alleen met de Imprint® Smart Mapping-robots, zoals de Roomba i7/i7+, Roomba s9/s9+, Roomba j7/j7+ robotstofzuigers en Braava jet m6 dweilrobots.