iRobot lijkt met een heel interessante robotstofzuiger af te komen. De Roomba Combo stofzuigt én dweilt de vloer. Hij kost bovendien slechts 350 euro.

De Roomba Combo combineert beide functies in één apparaat en vormt het eerste hybride toestel in het aanbod van iRobot. Eerder moest je nog de combinatie van een robotstofzuiger én een Braava-dweilrobot inzetten om beide taken te vervullen.

De dweilfunctie werkt als volgt: onderaan het toestel bevestig je een microvezeldoek en kies je vervolgens uit drie schoonmaakprogramma’s om de vloer te dweilen. De dweilfunctie is dus heel eenvoudig gehouden.

Om zich doorheen de kamers te bewegen, gebruikt de Combo vloersensoren – en bijvoorbeeld geen kaartsysteem of camera. Opstarten en bedienen kan op de robotstofzuiger zelf, via een app (er is een Wi-Fi verbinding) of via spraakopdrachten zoals Google Assistant. In de app stel je ook schoonmaaktijden in.

Doordat de richtprijs zo laag mogelijk werd gehouden, zijn heel wat functies van de topmodellen van iRobot niet beschikbaar. Zo is het niet mogelijk om de Roomba Combo de toegang tot bepaalde plekken te ontzeggen via virtuele bakens, of ledigt de stofopvangcontainer zichzelf niet zoals bij de topmodellen.

De Roomba Combo lijkt voorlopig enkel verkrijgbaar via de webshop van iRobot.