IGGI van Laurastar: Zuivert jouw dagelijks leven

Hij is discreet van aard maar wel zeer effectief! Hij is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar, zuivert al jouw voorwerpen en strijkt al jouw textiel met plezier glad. Hij heeft als doel alle bacteriën*, virussen* (waaronder het coronavirus) en mijten* te verwijderen uit uw interieur.

Maak kennis met IGGI van Laurastar, de hogedrukstomer die perfect en meteen alle kreuken gladstrijkt. Door zijn compacte formaat past hij eenvoudig in een handbagagekoffer en wordt hij jouw trouwste reisgenoot.

*getest door 3 onafhankelijke laboratoria die ISO 17025 gecertificeerd zijn.