Het Hybride VRF-systeem van Mitsubishi Electric wordt verder uitgebreid met de Y-serie voor koelen of verwarmen. Als koelmiddel wordt gebruik gemaakt van R32.

Tot op vandaag was het unieke HVRF systeem enkel beschikbaar als R2-serie voor gelijktijdig koelen en verwarmen, maar met deze uitbreiding komt Mitsubishi Electric tegemoet aan de wens van de markt, die op dit moment nog wordt gedomineerd door producten die of verwarmen, of koelen.

Dubbele voordelen

Bij het hybride VRF-systeem worden de voordelen van een direct verdampend en

waterdragend systeem gecombineerd. Zo circuleert het koelmiddel enkel tussen de Hybrid BC-controller (R2-serie) of de hydro-unit (Y-serie) en de buitenunit. Tussen de

Hybrid BC-Controller/hydro-unit en alle binnenunits wordt als energiedrager water

gebruikt. Daardoor is beduidend minder koelmiddel nodig dan bij standaard VRF-

systemen.

R32: ecologischer

Het koelmiddel R32 is een stuk milieuvriendelijker én met een hoger volumetrisch koelvermogen dan het koelmiddel R410A. En afhankelijk van het systeem is zelfs geen bufferreservoir nodig. Zo worden de investerings- en onderhoudskosten lager gehouden.

De compressor, in een volledige inverter-constructie, zorgt bij iedere capaciteitsvraag

voor het exact benodigde vermogen. De binnenunits zijn voorzien van traploos

instelbare kranen, die het water exact in de benodigde hoeveelheid afgeven om de

gewenste temperatuur makkelijk te kunnen bereiken. Dit samenspel leidt tot een

efficiënte werking en daardoor lagere bedrijfskosten.

Tegelijk kan, met behulp van de kranen op de binnenunits, de voor de afzonderlijke

ruimten benodigde warmte of het benodigde koelvermogen exact worden berekend. De data van de binnenunits en de traploos instelbare kranen evenals de buitenunits wordt via de M-Net-bus naar de centrale afstandsbediening gestuurd. De afrekening van de afzonderlijke kosten kan via de AE200 of het cloud-gebaseerde RMI Tool worden gerealiseerd.

Ruime keuze aan binnen- en buitenunits

Met zeven verschillende modellen lopen de koelvermogens van de buitenunits van 22,4 tot 56 kW en de verwarmingsvermogens van 25 tot 63 kW. Alle modellen zijn telkens verkrijgbaar in twee efficiëntie varianten. Als binnenunits kan er gekozen worden uit plafondonderbouw units, een vloerunit, standaard cassette units, euroraster cassettes units en een wandunit.

Alle binnenunits zijn verkrijgbaar in talrijke vermogens. Daarbij begint het koelvermogen al bij 1,1 kW. Daarmee zijn de binnenunits ook geschikt voor kleine ruimten en lage koel- of verwarmingsvermogens, zoals nodig in goed geïsoleerde gebouwen.

De beproefde M-Net-bus wordt gebruikt voor de aansturing van het gehele systeem. Dit zorgt voor een datastroom tussen de units en de regeling evenals een evt. overkoepelende regelingstechniek in het gebouw.

Meer weten: zie voorsprong.mitsubishi-les.com/hybrid-vrf