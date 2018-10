De Huawei Mate 20-serie gaat voort op het elan van de voorgangers. Een betere camera, randloos scherm, brute rekenkracht en een batterij die vlot een dag meegaat, zo kunnen we best de Mate 20 en de Mate 20 Pro omschrijven.

Beide smartphones gebruiken een zo goed als randloos OLED-beeldscherm, met een kleine inkeping of notch, voor onder meer de positie van de selfiecamera. Het beeldscherm op de Mate 20 Pro is 6,39 inch groot. Het beeldscherm van de Mate 20 is 6,53 inch groot.

Ter vergelijking: het scherm op de Apple iPhone Xs Max meet 6,5 inch, dat van de Samsung Galaxy S9 Plus meet 6,2 inch. Beide schermen ondersteunen de DCI-P3 standaard en kunnen overweg met HDR.

De vingerafdrukscanner op de Mate 20 Pro zit onderaan onzichtbaar ingewerkt in het scherm. Op de Mate 20 bevindt die zich op de achterzijde.

Triple camera’s

Net zoals op het vorige topmodel van Huawei, de P20 Pro, vinden we de set-up met drie camera’s op de achterzijde van de beide smartphones terug. Maar ditmaal werden de camera’s samen met de flitser in een klein vierkant geordend, dat bovenaan in het midden van de achterzijde is geplaatst.

De drie camera’s zijn opnieuw samen met Leica ontwikkeld. Eerst de Mate 20 Pro. De hoofdcamera heeft een resolutie van 40 megapixels, een groothoek van 27mm en een diafragma van f/1.8. De tweede camera, opgevat als telelens, is 8 megapixel groot en heeft een diafragma van f/2.4. Opvallend is de aanzienlijke 3x optische zoom (tot 80mm). De derde camera wordt ingezet als ultragroothoeklens en telt 20 megapixels. De brandpuntsafstand komt overeen met een 16 mm full frame cameralens.

Op de Mate 20 zijn de specs van de camera iets anders, met een hoofdcamera en ultragroothoeklens van 17mm en 16 megapixels (f/2.2), een groothoeklens van 27mm en 12 megapixels (f/1.8) en een telelens van 52mm en 8 megapixels (f/2.4).

Het nieuwe camerasysteem is volgens Huawei uitermate geschikt voor macrofotografie. Het is mogelijk de smartphone tot op 2,5 cm van het onderwerp te houden en een close-up foto te nemen die scherp blijft.

De smartphones worden aangedreven door de nieuwe Kirin 980-chipset. Dat werd vorige maand al bekendgemaakt op de technologiebeurs IFA in Berlijn. Deze chipset, met een 7-nanometer print, biedt betere AI-mogelijkheden op het toestel zelf zonder dat er een beroep op de cloud moet gedaan worden.

De vorige chipset van Huawei, de Kirin 970, was al een eerste aanzet naar een discrete AI-processor. Die 970 werd al gebruikt op de Huawei Mate 10 Pro en de Huawei P20-serie.

De Kirin 980 gaat echter nog een stapje verder en wordt krachtiger met meer verwerkingskracht en intelligentie. Kort samengevat komt het er op neer dat de inhoud van de afbeeldingen nog beter en sneller zal kunnen worden geanalyseerd in real-time, en dat er al tijdens het fotograferen de juiste camerainstellingen worden gepresenteerd op basis van het onderwerp. Andere verbeteringen zijn het beter vastleggen van bewegende onderwerpen en het wegpoetsen van artefacten bij foto’s met weinig licht.

Video wordt belangrijker

Naast foto trekt Huawei ditmaal ook sterk de kaart van video. Zelfgemaakte videoclipjes geef je in een handomdraai een professioneel ogende look dankzij de aanwezige AI-bioscoopmodus. Die laat toe onder meer de tint, verzadiging en helderheid van de beelden met een klik aan te passen, door middel van een aantal filters.

Een andere leuke functie is het isoleren van personen in een filmpje en alle kleuren rondom de persoon zwart-wit te maken. Sterk is dat dit in real-time kan. Verder kan er gefilmd worden in een 21:9-verhouding.

Voor grafische toepassingen zoals games bevat de Kirin 980 de nieuwe Mali-G76 processor. Die beschikt over 46 procent meer grafische verwerkingskracht, en koppelt dat aan 178 procent verbeterde energie-efficiëntie ten opzichte van zijn voorganger.

Verbeterde gezichtsherkenning

De camera vooraan telt liefst 24 megapixels en wordt bij de Mate 20 Pro ook ingezet voor gezichtsherkenning door middel van een infrarood laser (3D Face Unlock). Hierdoor kan je de smartphone ontgrendelen zonder een paswoord of een vingerafdruk. De inkeping of notch op de Mate 20 Pro is daardoor groter dan die op de Mate 20.

Nieuw type geheugenkaart

Opvallend is dat Huawei een volledige nieuw type geheugenkaart op de wereld loslaat: de Nano Memory Card (NM Card). Deze kaart is net zo groot als een nano-simkaart en 45% kleiner dan een microSD-kaart. De NM Card is beschikbaar in een opslagcapaciteit tot 256GB.

Draadloos opladen werkt op twee manieren

De Mate 20 Pro is voorzien van een stevige batterij met een capaciteit van 4000 mAh voor de Mate 20 en 4200 mAh bij de Mate 20 Pro. Door middel van een speciale 40W-oplader kan de smartphone in een half uurtje worden opgeladen tot 80% van zijn capaciteit. Heb je nog meer haast, weet dan dat in 10 minuten zo’n kwart van de batterij valt op te laden.

De Mate 20 Pro trekt overigens sterk de kaart van het draadloos opladen. Via de Qi-standaard laad je de batterij draadloos in een half uurtje op tot maximaal 30 procent.

Voor een toptoestel is draadloos opladen vandaag niet zo verwonderlijk maar Huawei geeft er wel een nieuwe invulling aan bij de Mate 20 Pro. Zo kan je met de smartphone andere toestellen draadloos opladen. Huawei noemt het ‘Reverse charging’. De Mate 20-serie verwordt dan tot een oplaadstation voor andere Qi-compatibele apparaten. Gewoon de twee toestellen tegen elkaar houden, en de rest verloopt vanzelf.

Android 9.0

De Mate 20 Pro is volledig stofbestendig en waterdicht, met een beschermingsklasse van IP68. De Mate 20 moet het stellen met IP53.

Er is de keuze uit drie kleurtjes: Twilight, Zwart en Blauw. De toestellen krijgen ook een nieuw gestructureerd oppervlak waardoor ze beter in de hand moeten liggen en minder vingerafdrukken achterblijven.

De Mate 20 Serie draait vanaf de lancering standaard op Android 9.0 Pie, de allernieuwste versie van Google’s mobiele OS. Zoals gewoonlijk gebruikt Huawei een eigen schil, EMUI 9.0. Beide smartphones hebben een opslagcapaciteit van 128GB. De Mate 20 heeft een werkgeheugen van 4GB, de Mate 20 Pro 6GB.

De Huawei Mate 20 wordt geen goedkope smartphone, en is een stuk duurder dan het vorige topmodel P20 Pro. De Mate 20 kost 799 euro, de Mate 20 Pro is te koop aan 999 euro. Vanaf 2 november 2018 liggen de smartphones in de winkel.