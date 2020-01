Met de Envy 32 All in One heeft HP nog eens stevig uitgehaald. Wat dacht je van een 32-inch 4K-scherm en een Nvidia RTX 2080 grafische kaart, gesteund door de nieuwste Intel Core i7-processor?

Vooral het scherm is een blikvanger. Niet alleen is het met z’n 32-inch groot en heeft het de 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels), het haalt ook een helderheid tot 600 nits en daardoor de DisplayHDR 600-certificering. Het geeft ook zowat 98 procent van de DCI-P3 kleurruimte weer.

In de computer zit bovendien een soundbar van Bang & Olufsen met ingebouwde tweeters op de voorkant en subwoofer-luidsprekers. Zelfs als de pc uit staat kan je er muziek naar streamen vanaf een smartphone of tablet.

De afwerking dan. Die is uitmuntend met het glazen display dat steunt op een massieve aluminium standaard, en de matte Nightfall Black afwerking, geaccentueerd met donkere essenhouten korrels. Alle poorten, waaronder een Thunderbolt 3 en drie keer usb 3.1 (gen 2), blijven makkelijk toegankelijk en er is zelfs een ingebouwde draadloze oplader.

Met het multi-device toetsenbord kan je met een druk op de knop van het ene apparaat naar het andere schakelen. De webcam heeft een handig pop-up mechanisme.

De ENVY 32 AiO is trouwens het eerste all-in-one product dat meedoet aan Nvidia’s RTX Studio program. RTX Studio is speciaal gebouwd voor de moderne ontwikkelaars en kan meer dan 40 van ’s werelds beste creatieve en ontwerptoepassingen aansturen met RTX accelerated ray tracing en AI-ondersteuning om minder leuke taken en hoge-resolutie videobewerking in realtime te versnellen.

De HP ENVY 32 AiO is nu beschikbaar vanaf 2500 euro.