Heel wat van de nieuwste smartphones hebben een scherm meegekregen dat HDR of High Dynamic Range ondersteunt. Met HDR zijn de beelden contrastrijker en de kleuren accurater dan ooit tevoren.



HDR-beelden vind je vandaag al terug op Netflix of Ultra HD Blu-ray schijfjes, maar deze video’s zijn in beide gevallen niet gratis. Wens je toch even HDR te proefdraaien op je smartphone vooraleer de stap te zetten naar bijvoorbeeld een duurder abonnement via Netflix, dan kan YouTube een interessante tussenoplossing zijn.

Maar HDR-content terugvinden op YouTube is niet zo evident. Er bestaat geen afzonderlijke afdeling met HDR-materiaal. Daarom dat je bij een zoekopdracht best de term “HDR” meegeeft. Vaak krijg je dan een lijstje van filmpjes met HDR in de titel, maar dat wil niet zeggen dat de content daadwerkelijk HDR is.

Gelukkig is hiervoor een trucje. Terwijl je kijkt naar een YouTube-filmpje kan je in de instellingen (de drie puntjes rechtsboven) de kwaliteit veranderen van de video. Je krijgt dan een overzicht van de verschillende resoluties (1080p, 1440p, 4K) met vermelding van het HDR-label. Als je dat te zien krijgt, ben je zeker dat het filmpje mét HDR wordt aangeboden.



Voor dit artikel hebben we de test gedaan met een compatibele Android smartphone, maar ook op onder meer de iPhone X, iPhone Xs en XS Max kan je op dezelfde wijze de aanwezigheid van HDR achterhalen en weergeven. Goed om weten is dat de iPhone 8 en iPhone XR eveneens HDR-filmpjes weergeven in de YouTube-app maar dat de schermen hiervoor eigenlijk niet geschikt zijn. Je zal bij deze smartphones dus niet de verbetering zien zoals op de andere iPhones.

Om je op weg te helpen, hebben we al even een interessant kanaal erbij genomen dat verschillende HDR-filmpjes vanop YouTube verzamelt, namelijk The HDR Channel. Veel kijkplezier!