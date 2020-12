Beide giganten bundelen hun krachten om slimme huizen een boost te geven.

SmartThings is Samsung’s smart home-platform dat misschien in België nog niet zo bekend in de oren klinkt. Met de opname van de Google Nest-producten kan dat misschien wel eens gaan veranderen.

Zo zal je vanaf volgend jaar een Nest-thermostaat kunnen instellen, live camerabeelden van Nest-buitencamera’s kunnen bekijken of horen wie er aan de deur staat met Nest Hello via SmartThings.

De functionaliteit van deze producten kan verder uitgebreid worden met scènes en andere automatisaties. Bediening verloopt via eenvoudige spraakopdrachten of via de SmartThings-app. Bovendien zal je binnenkort ook rechtstreeks vanaf een Nest-apparaat naar een televisie van Samsung of Family Hub-koelkast kunnen streamen.

De technologie van SmartThings biedt vele mogelijkheden om het dagelijks leven te verbeteren. Met Scenes kun je de verlichting naadloos aanpassen, Automations kan een Nest-thermostaat laten weten wanneer het tijd is om de temperatuur aan te passen of signaleren dat er een raam openstaat. Hij kan de optimale temperatuur instellen voor een slapende baby of voor een huisdier dat alleen thuis is, rekening houdend met details zoals de dikte van zijn vacht. Gebruikers kunnen ook de buiten- en binnenverlichting activeren voordat ze thuiskomen.

SmartThings is een open platform met meer dan 180 gecertificeerde merken en meer dan 63 miljoen actieve gebruikers.