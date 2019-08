De nieuwe Galaxy Note 10 wordt voor de eerste maal ook in een Plus-versie uitgebracht. Bovendien volgt Samsung de trends met het wegnemen van de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

Echte vernieuwingen blijven echter uit. Samsung bouwt gestaag voort op de vroegere modellen en blijft mikken op professionele gebruikers. Zo tekent de ingebouwde stylus of pennetje opnieuw present en is het scherm een AMOLED-type.

Eén van de verschillen tussen beide smartphones is de schermgrootte: 6,3 inch voor de Note 10, terwijl de Note 10+ het doet met 6,8 inch. Het scherm van de 10+ heeft ook een hogere resolutie (3040 x 1440 vs 2280 x 1080).

Straf is dat de Note 10+ nauwelijks groter is dan de voorganger, de Note 9. Dat komt doordat de randen rond het scherm weer wat kleiner zijn geworden. Volgens Samsung is de Note 10+ nog steeds gemakkelijk vast te houden en te gebruiken.

Een ander verschil schuilt hem in de batterij. De Note 10+ kan rekenen op een exemplaar van 4300mAh en ondersteunt 45W-snelladen. Met die laatste functie zou een half uurtje opladen moeten volstaan voor een dag stroom. Minpunt is dat je daarvoor een speciale snellader dient aan te kopen. De Note 10+ telt ook een geheugenkaartlezer voor microSD.

De hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm is verdwenen. Je zal dus via Bluetooth naar muziek moeten luisteren of een speciale adapter aanschaffen voor op de USB-C aansluiting. Concurrent Apple zette twee jaar geleden al die stap. Ook de Bixby-knop, een snelkoppeling naar Samsung’s virtuele assistent gaat op de schop.

Omdat heel wat vloggers de Note-reeks gebruiken, dixit Samsung, krijgt de camera op de Note 10 extra veel aandacht. De vergelijking met de camera’s op de Galaxy S10 Plus is niet ver te zoeken: de drie camera staan onder elkaar. Op de Note 10+ wordt bovendien nog een extra dieptecamera toegevoegd die voor een onscherpe achtergrond (bokeh!) moet zorgen bij portretfoto’s.

Blikvangers zijn wat ons betreft de zogenaamde Air Actions waarbij de stylus kan worden gebruikt om de camera te bedienen. Denk aan het veranderen van het type foto dat je wenst te maken zoals een selfie, een portret of een landschap. Er kan ook live worden getekend op gezichten.

Zowel de Note 10 als de Note 10 Plus zijn verkrijgbaar in drie kleuren, waaronder het speciale Aura Glow, en dit vanaf 23 augustus. Het prijskaartje blijft als vanouds stevig: prijzen starten vanaf 949 euro en lopen op tot 1200 euro.

Enkele van de nieuwe Note 10-toestellen: