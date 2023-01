In 2023 viert Loewe een heel bijzonder jubileum: Op 22 januari bestaat het merk 100 jaar. Opgericht in 1923 heeft Loewe zich ontwikkeld tot een wereldwijd actieve, traditierijke onderneming in het luxesegment en heeft in de loop der decennia met mijlpalen op het gebied van design, technologie en innovatie een beslissende rol gespeeld bij de vormgeving van de consumentenelektronica. Tegenwoordig staat Loewe voor inventiviteit en een unieke combinatie van Duitse techniek, uitmuntendheid, exclusief design en kwaliteit. Uit de Loewe- designfilosofie ontstaan voortdurend iconen die tot in het kleinste detail zorgvuldig zijn gepland en gemaakt voor de voor Loewe zo kenmerkende lange levensduur. Zo ontstaan steeds weer magische productervaringen in het dagelijks leven van de mensen, om hen vandaag en in de toekomst te inspireren met het merk Loewe.

Het jubileum wordt het hele jaar door gevierd, te beginnen op 2 maart met de feestelijke opening van de speciale tentoonstelling “100 jaar Loewe Designgeschiedenis” in de thuisbasis van Loewe in Kronach. In de loop van het jubileumjaar volgen nog vele andere evenementen en activiteiten en diverse acties op het gebied van communicatie..

Loewe viert in 2023 100 jaar bedrijfsgeschiedenis: Zelfs een eeuw na de oprichting door Siegmund en David Ludwig Loewe in Berlijn geeft het merk nog steeds vorm aan het segment van de consumentenelektronica en is het tegenwoordig als Loewe Technology GmbH in 42 landen actief met een breed assortiment hoogwaardige, elegante tv- en audioproducten. Het hart van Loewe is de hightech productievestiging en de 200 medewerkers in het hoofdkantoor in Kronach. Hier ontstaan echte iconen, want Loewe staat voor esthetisch hoogwaardig design: tijdloos, zeer functioneel, minimalistisch – de designfilosofie wordt bepaald door deze eigenschappen. Loewe-producten worden tot in het kleinste detail zorgvuldig gepland en typisch Loewe – gemaakt voor een lange levensduur. Zo creëert het merk Loewe steeds weer magische productervaringen in het dagelijks leven van de mensen.

Traditie bij Loewe: zichzelf steeds opnieuw uitvinden.

De geschiedenis van het merk Loewe is gevuld met indrukwekkende mijlpalen: In 1931 presenteerde Loewe samen met onderzoeker Manfred von Ardenne het eerste volledig elektronische televisietoestel ter wereld, dat in 1933 in serieproductie ging. Na de opening van de fabriek in Kronach in 1948 maakt Loewe indruk op de wereld met verdere baanbrekende prestaties op het gebied van de moderne televisie en consumentenelektronica. Zo bracht Loewe in 1951 het model Iris op de markt, het eerste televisietoestel in massaproductie. In 1963 maakte de Loewe Optaport televisie-entertainment voor het eerst en bracht het met de introductie van kleurentelevisie tegen het einde van de jaren 60 ook dichter bij de werkelijkheid.

Begin jaren 80 introduceerde Loewe met de stereotelevisie nog een marktinnovatie.

Na de opkomst van het internet presenteerde Loewe in 1997 de eerste Smart-TV Xelos@Media.

In de lange geschiedenis van Loewe markeert 2019 het begin van een nieuw tijdperk voor de onderneming: Sinds de overname van het merk door Aslan Khabliev is Loewe een door de eigenaar geleid familiebedrijf, met Khabliev als eigenaar en CEO.

Bij Loewe Technology GmbH ontstaan in het hoofdkantoor in Kronach, Oberfranken, nog steeds duurzame hightechproducten bij uitstek in de traditierijke fabriek met hightech-productielijnen – Loewe is trots op zijn bedrijfs-DNA “Engineered & Made in Germany”. Sinds 2019 heeft het bedrijf op indrukwekkende wijze zijn herintrede op de markt gerealiseerd met meer dan 20 nieuwe producten in het tv- en audiosegment.

A Century Of Excellence: “Made in Germany” vanuit Kronach

Met het hoofdkantoor en de productielocatie in Kronach blijft Loewe duidelijk trouw aan zijn traditie en zal ook in de toekomst stevig in de regio geworteld blijven. De productie in Duitsland op basis van het productieconcept maakt een hoog aanpassingsvermogen mogelijk: in tegenstelling tot de massaproductie richt Loewe zich op individualiteit en flexibiliteit van de productconcepten.

Een even belangrijk onderdeel van het DNA van Loewe is duurzaamheid: de onderneming zet zich in voor de productie van mooi vormgegeven, uiterst functionele, moderne, tijdloze en duurzame apparaten. Door de keuze van de beste en meest hoogwaardige materialen en zorgvuldig precisiewerk ontstaan duurzame producten die overtuigen door energie–efficiëntie, software-updates en jarenlange reparatiemogelijkheden. Bovendien draait de productie al op 100 procent groene stroom.

A new century of excellence

Het tegenwoordig wereldwijd actieve merk kijkt met passie en trots terug op zijn buitengewone geschiedenis vol innovatiekracht, traditie en perfectie in vakmanschap “Made in Germany”. De 100-jarige geschiedenis blijft behouden met een duidelijke focus op het luxesegment, want ook in de nieuwe Loewe-eeuw blijft het merk trouw aan zijn wortels en zal het de segmenten TV en audio duurzaam vormgeven als motor van innovatie. De vakkundige combinatie van technische meesterwerken en elegante designiconen blijven het kenmerk – en daarmee wordt Loewe wereldwijd de referentie voor luxe in tv- en audioportefeuilles. Loewe streeft naar perfectie met de meest hoogwaardige componenten uit de branche.

De Loewe Technology GmbH zal dit doel en de cultuur om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden handhaven en tegelijkertijd het superieure vakmanschap voortzetten met het creëren van luxe-ervaringen bij uitstek. In het jubileumjaar staat bovendien de uitbreiding van de wereldwijde aanwezigheid centraal door de intensivering van waardevolle relaties met bestaande en nieuwe partners en de versterking van de zichtbaarheid van het merk in geselecteerde verkoopkanalen. Loewe zal investeren in alle verkooppunten met de consument, van de aanwezigheid op het verkooppunt tot de online uitstraling en de klantenservice. Bij de verkoop van Loewe-producten zal de onderneming blijven vertrouwen op een nauwe samenwerking met gekwalificeerde detailhandelaren en een internationaal partnernetwerk.