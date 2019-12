3D audio voor gewone muzieknummers lijkt aan een opmars bezig. Abonnees op Tidal’s HiFi-dienst kunnen nu muziek in Dolby Atmos streamen.

Tidal volgt hierdoor in de voetsporen van Amazon Music HD, dat als eerste muziek in het 3D-audioformaat Dolby Atmos aanbood.

Nummers in Dolby Atmos Music klinken heel wat ruimtelijker, net zoals dat met Dolby Atmos voor home cinema doeleinden het geval is.

Tidal maakte niet bekend hoeveel nummers er al beschikbaar zijn in Dolby Atmos Music. Het enige wat we weten is dat platenlabels als Universal Music Group en Warner Music Group meedoen, met muziek van artiesten als The Weeknd en Blondie.

Het rivaliserende formaat 360 Reality Audio, een initiatief van Sony, is al enkele weken beschikbaar via Amazon Music HD, Tidal en Deezer. Die catalogus bestaat ondertussen uit meer dan 1000 tracks.

Voorlopig zal je de Dolby Atmos Music tracks via Tidal HiFi kunnen beluisteren op een compatibele Android-smartphone of -tablet. Ze zijn te herkennen aan het Dolby Atmos-label in de Tidal-app.

Klik hier voor de nieuwste draadloze speakers