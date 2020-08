Net voor de technologiebeurs IFA reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de vijf beste smartphones die het EISA-label het komende jaar mogen dragen.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste smartphone 2020-2021: OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro (zie foto boven) heeft een helder 120Hz 6,78inch-scherm met QHD+-resolutie. De behuizing is IP68-geclassificeerd en heeft een soft-touch-afwerking. Aan de binnenkant zit de nieuwste Qualcomm Snapdragon 865-chipset en je kunt kiezen voor 8 GB of 12 GB RAM. Daarmee heb je meer dan genoeg om snel en stabiel Android 10 met daarop OnePlus’ eigen OxygenOS-software te draaien. De 4.510 mAh-batterij kan, dankzij de Warp Charge 30 draadloze-technologie van OnePlus, in slechts 30 minuten tot 50% worden opgeladen. De viervoudige lens-opstelling aan de achterkant van de 8 Pro zorgt voor flexibiliteit en precisie bij het maken van foto’s. Kortom, OnePlus maakt hiermee de smarphone echt ‘smart’!

Beste geavanceerde smartphone 2020-2021: Oppo Find X2 Pro

De Find X2 Pro heeft een sensationeel ontwerp – vooral dankzij de bijzondere afwerking met veganistisch leer – en levert een ongeëvenaarde dagelijkse gebruikerservaring. Het amoled-hdr-scherm van 6,7 inch heeft een resolutie van 1400 x 3168 en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. De Snapdragon SoC en Adreno 650 grafische processor bieden ongekende snelheid en kracht. Samen met het scherm biedt het een heldere en vloeiende ervaring met Android 10 en de ColorOS 7.1-interface. Het interne geheugen is met 512 GB ruim bemeten en het drievoudige camerasysteem en het snelle opladen met 65 W van de 4260 mAh-batterij zijn slechts enkele van de gebruiksvriendelijke functies. Dit is de beste smartphone van Oppo tot nu toe en onderscheidt zich van de premium-concurrentie.

Beste smartphone camera 2020-2021: Huawei P40 Pro

Huawei bouwt met de P40 Pro voort op het succes van zijn voorgangers en legt de lat opnieuw hoger. Vooral op het gebied van cameratechnologie is vooruitgang geboekt met een Leica quad-lens opstelling. De primaire 50megapixel-camera met autofocus, fasedetectie en optische beeldstabilisatie wordt vergezeld van een 12megapixel-periscooptelelens. Deze maakt 5x optische zoom mogelijk. De ultrabrede ‘Cine-camera’ van 40 megapixel zorgt voor geavanceerde video-opnamen. Voeg de ToF 3D-dieptesensor met AI-beeldverbeteringen daaraan toe en je hebt een smartphone die verbluffende foto’s en nachtopnamen van ongeëvenaarde kwaliteit maakt zonder ongewenste ruis of lensfouten. Het luxe design, de hoogwaardige displaytechnologie en de eenvoudige bediening maken de P40 Pro een echte kampioen in zijn klasse.

Beste vouwbare smartphone 2020-2021: Samsung Galaxy Z Flip

De Samsung Galaxy Z Flip gebruikt een opvouwbaar scherm om een ​​inventieve, indrukwekkende en praktische smartphone te creëren, een verbluffende update van het ‘oldschool’-clamshellconcept. Opengeklapt staat een 6,7inch-dynamic amoled-scherm met een resolutie van 1080 x 2636 pixels centraal – zonder merkbare vouw in het midden. Klap je hem dicht, dan wordt hij half zo groot en beschermt het hoofdscherm tegen schade, terwijl meldingen, inkomende oproepen en verdere informatie worden weergegeven op een secundair 1,1inch-scherm aan de buitenkant. De grote aantrekkingskracht van de Galaxy Z Flip wordt versterkt door de dubbele camera-instelling met brede en ultrabrede lenzen, een forse 3.300 mAh-batterij en een robuuste afwerking. Dit is een baanbrekende smartphone.

Beste multimedia smartphone 2020-2021: Sony Experia 1 II

Sony’s Xperia 1 II is gemaakt voor foto-, film- en muziekliefhebbers. Het fotografie- en videosysteem maakt gebruik van drie lenzen en deelt de technologie met de geavanceerde Alpha-camera’s van Sony. Dat maakt een burst-modus van 20 fps mogelijk, met continue autofocus en automatische oogdetectie. De apps Photography Pro en Cinematography Pro weerspiegelen de bediening en functionaliteit van Sony’s professionele assortiment. Voor mediaconsumptie onderweg heeft de Xperia 1 II een 6,5inch-21:9 CinemaWide 4K hdr-oled-scherm met Dolby Atmos-audio, plus ondersteuning voor het 360 Reality Audio-muziekformaat. Gamers kunnen een dualshock 4-controller koppelen voor console-achtige gameplay. Het mobiele platform 865 5G van Snapdragon drijft dit feest van functionaliteit aan.